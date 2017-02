Dans une tribune, Thierry Robert, qui soutient Emmanuel Macron réagit à la décision de Gilbert Annette d'en faire de même, pour la prochaine élection présidentielle. Nous publions ci-après l'intégralité de son communiqué.

Le Maire de Saint-Denis, Gilbert Annette a annoncé ce mardi soir sa décision de soutenir la candidature d'Emmanuel Macron à la présidence de la République.

Je me réjouis de ce ralliement, lui adresse mes félicitations et lui souhaite la bienvenue !

Il est en effet nécessaire de faire des choix "utiles et efficaces", pour faire barrage à l'extrême droite et à François Fillon. Ces choix nous permettront de remporter cette élection et de faire avancer La Réunion et la France.

C'est avec cette même approche pragmatique que nous pouvons travailler ensemble dans la défense des intérêts de La Réunion et des Réunionnais dans le cadre d'un projet présidentiel.

A quelques semaines de l'échéance électorale, j'appelle l'ensemble des élus, au-delà de tout clivage, notamment ceux qui ne se sont pas encore positionnés, à oser cette alternative, la seule qui vaille pour notre pays !