La quarantaine de salariés en grève depuis le 7 février dernier ont repris le chemin du travail ce jeudi 16 février 2017. Ces derniers on trouvé un accord avec la direction dans la soirée de ce jeudi et ont finalement accepté le protocole de fin de conflit, proposant une compensation financière et un étalement des jours de grève.

La quarantaine de salariés en grève depuis le 7 février dernier ont repris le chemin du travail ce jeudi 16 février 2017. Ces derniers on trouvé un accord avec la direction dans la soirée de ce jeudi et ont finalement accepté le protocole de fin de conflit, proposant une compensation financière et un étalement des jours de grève.

Pour rappel, les salariés de Profilage, en grève depuis 9 jours, avaient commencé le mouvement à la suite de l'échec des négociations annuelles obligatoires. Ces derniers n'étaient pas satisfait de la relalorisasion salariale de 0,4%, proposée par la direction.

Les salariés ont finalement obtenu une augmentation de 0,5% sur leur salaire et ont repris le travail.

jm/www.ipreunion.com