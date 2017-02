Dans son édition de ce jeudi 16 février 2017, Le Quotidien de La Réunion dévoile une enquête sur ces "alliés" devenus salariés à la Pyramide Inversée. Une pratique souvent qualifié de "complaisance" qui n'est, certes pas illégale, mais n'en installe pas moins le doute. Discrimination à l'embauche, emplois fictifs... ? Certains militants concernés ont accepté de répondre au journal. L'enquête a cependant fait grincer les dents du président de la Région : avant sa publication, c'est un "air glacé accompagné de menaces" qui a soufflé sur le quotidien, indique l'édito du rédacteur en chef.

Ils étaient des soutiens publics de Didier Robert. Ils sont maintenant salariés à la Région ou sur ses satellites. L'enquête du Quotidien publiée ce jeudi reprend les témoignages de plusieurs militants concernés qui ont "accepté de lever le voile".

On y retrouve un certain nombre de personnalités du monde politique dont quelques uns ont varié sur l'échiquier politique local avant de se ranger aux côtés de l'actuel président de région. Fidèles et alliés, ils auraient aussi un calendrier bien chargé, en cumulant avec leurs postes à la Pyramide Inversée, des emplois en tant que collaborateurs de cabinets ou adjoints communaux.

De cette enquête du Quotidien, ressort l'idée d'un "pôle technique" qui regrouperait plusieurs de ces embauches politiques. De fait, le cabinet officiel serait actuellement saturé. D'où l'existence de ce qui pourrait s'apparenter à un second cabinet. Les satellites de la Région ne sont pas en reste : à l'IRT, structure chargée d'exécuter les politiques mises en oeuvre par la collectivité, il en est de même. Apparemment, nul besoin de compétences certifiées pour obtenir un poste lorsque l'on est dans le camp de la majorité régionale.

L'enquête n'a, forcément, pas fait plaisir à tout le monde. Dans son édito, le rédacteur en chef du Quotidien évoque même un "air glacé accompagné de menaces" avant même sa publication. Entretien "de moins de 2 minutes" avec leur journaliste, courrier "adressé en recommandé, complété d'un envoi par fax"... : une réaction hostile, sans tenir compte de la liberté et de l'indépendance de la presse. Mais il faut dire que la présidence de la Région n'est pas nocive en la matière et Imaz Press en sait quelque chose. Les révélations de la rédaction sur les investigations menées autour de l'attribution des marchés de la Nouvelle Route du Littoral ont montré que la liberté de la presse, telle qu'elle est perçue par la Région, est à géométrie variable... Quelques heures plus tard, le budget publicitaire alloué à Imaz Press a tout simplement été supprimé. De plus, les invitations aux conférences de presse de la Pyramide Inversée se perdent systématiquement dans leur chemin vers Imaz Press, faute à un bug informatique sûrement. Insoluble depuis près de 7 ans maintenant.