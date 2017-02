Si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce jeudi 16 février 2017, la matinée devrait être ensoleillée sur une large partie de l'île. quelques nuages voire quelques averses pourraient faire leur apparition sur le Nord-Ouest en milieu de journée. Cependant, les températures restent chaudes, allant de 20, à 31 degrés. Ci-après, le bulletin complet.

Après dissipation des grisailles matinales présentes sur l'Est et Sud-Est de l'île, le soleil brille généreusement sur le département au cours de la matinée.



Comme les jours précédents, il fait chaud mais l'air demeure sec. C'est donc dans ces conditions que les nuages vont tenter de se développer dans les hauts. Leur développement demeure limité en journée. Ces nuages s'étalent rapidement l'après-midi dans le flux d'Est-Sud-Est en lâchant ici ou là de petites et rares averses avec une préférence pour le Nord-Ouest et l'Ouest.



Le volcan, les cirques et les hauts sommets de l'île gardent généralement la tête au soleil. Dans l'ensemble, la journée s'annonce agréable.



Les températures maximales sont voisines des 28 à 31°C sur le littoral Est, 25 à 26°C dans les Cirques et 20°C au Volcan.



Le vent de secteur Sud-Est est faible à modéré.



La mer est peu agitée à agitée.