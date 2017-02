Voici les titres développés ce vendredi :



- Condamné par le tribunal, le RSI va devoir passer à la caisse

- Emmanuel Macron qualifie la colonisation de "crime contre l'humanité", la droite s'insurge

- Justice - Les délais de prescription doublés pour les crimes et délits

- Ça s'est passé un 17 février 2005 : le franc disparaît définitivement

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : du beau temps ce vendredi

Condamné par le tribunal, le RSI va devoir passer à la caisse

Le tribunal de grande instance de Saint-Denis a condamné en référé, ce jeudi 16 février 2017, la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) Réunion à fournir des documents demandés par des travailleurs indépendants, ainsi qu'au versement de plusieurs milliers d'euros. Une décision de justice hautement symbolique pour les professionnels qui contestent la légitimité de l'organisme depuis plusieurs années. "C'est une victoire avant de gagner la guerre", se félicite le Collectif des syndicats et associations professionnels de la Réunion (CSPAR).

Emmanuel Macron qualifie la colonisation de "crime contre l'humanité", la droite s'insurge

Plusieurs responsables de droite et du Front national ont réagi suite aux propos qu'Emmanuel Macron a tenu sur la colonisation en Algérie. Le candidat à la présidentielle l'a qualifiée de "crime contre l'humanité". François Fillon, qui avait déclaré en août que la France n'était pas "coupable d'avoir voulu partager sa culture" a jugé qu'il s'agissait d'une "détestation de notre histoire" et d'une "repentance permanente".

Justice - Les délais de prescription doublés pour les crimes et délits

Le Parlement a définitivement adopté jeudi la proposition de loi doublant les délais de prescription pour les crimes et délits, une réforme attendue depuis plus de dix ans sur l'équilibre délicat entre la nécessaire réparation et le jugement dans un délai raisonnable.

Ça s'est passé un 17 février 2005 : le franc disparaît définitivement

Après le passage à l'euro au 1er janvier 1999, la conversion entre les deux monnaies démarre en 2002. Le 17 février de la même année, les instruments monétaires perdent leur cours égal tandis que ce même jour en 2005 est la date butoir pour pouvoir échanger ses derniers billets et pièces en euro. Quand certains voisins européens acceptent toujours les échangent, la Banque de France a estimé, après cette date, que près de 3,9 milliards de francs n'auraient pas été échangés, soit 600 millions d'euros.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : du beau temps ce vendredi

Après une nuit plutôt calme, c'est une journée tout aussi tranquille, d'un point de vue météorologique, qui se profile, à en croire les prévisions de Météo France. La matinée sera ensoleillée et les nuages, rares bien que présents sur les hauteurs à la mi-journée. Les plages restent sous le soleil, avec des températures allant jusqu'à 31 degrés. Ci-après, le bulletin complet.