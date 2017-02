Le tribunal de grande instance de Saint-Denis a condamné en référé, ce jeudi 16 février 2017, la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) Réunion à fournir des documents demandés par des travailleurs indépendants, ainsi qu'au versement de plusieurs milliers d'euros. Une décision de justice hautement symbolique pour les professionnels qui contestent la légitimité de l'organisme depuis plusieurs années. "C'est une victoire avant de gagner la guerre", se félicite le Collectif des syndicats et associations professionnels de la Réunion (CSPAR).

Le tribunal de grande instance de Saint-Denis a condamné en référé, ce jeudi 16 février 2017, la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) Réunion à fournir des documents demandés par des travailleurs indépendants, ainsi qu'au versement de plusieurs milliers d'euros. Une décision de justice hautement symbolique pour les professionnels qui contestent la légitimité de l'organisme depuis plusieurs années. "C'est une victoire avant de gagner la guerre", se félicite le Collectif des syndicats et associations professionnels de la Réunion (CSPAR).

Ce collectif réunionnais conteste depuis quatre ans le principe d'affiliation obligatoire au RSI, l’organisme qui gère la protection sociale des artisans, commerçants, chefs d’entreprise et des professions libérales.

Trente personnes avaient ainsi saisi le tribunal de Grande Instance en référé pour demander la communication de toute une série de pièces justificatives concernant le RSI et ses statuts, et surtout la production d’une attestation de régularité. “Ce document est demandé à tous les professionnels, pour contracter un crédit ou répondre à un marché public, pour prouver que vous êtes à jour de vos cotisations.”, explique Eric Marcely, membre du CSAPR.

6 000 euros d'astreinte par jour

Or, ces requérants ne sont pas à jour de leurs cotisations au RSI, puisqu’ils font des recours pour contester la légitimité de l’organisme. Le RSI refusait donc de délivrer les attestations aux "rebelles", "s’en servant comme moyen de pression", déplore Maître Alexandre Alquier, l'avocat de ces chefs d'entreprises. Pas de cotisation, pas d’attestation. "La caisse n’était pas en droit de refuser de leur délivrer, puisque la loi prévoit que si vous contestez les cotisations devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ce qu’on a fait, la caisse est obligée de délivrer l’attestation", rappelle l'avocat.

Le tribunal a donné raison aux entrepreneurs, précisant que "le RSI n'a produit les pièces sollicitées qu'après assignation devant le juge des référés" et estimant "qu'il apparaît en conséquence équitable de condamner le RSI à payer au réquérant la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure ainsi qu'au dépens de la présente instance". Le tribunal a également enjoint la caisse à délivrer l’attestation de régularité sous astreinte de 200 euros par jour.

Pour l'avocat de ces indépendants, cette condamnation est "symbolique sur un plan politique”. Selon lui, cette procédure devrait coûter près de 30 000 euros au RSI ( au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens) sans compter l’astreinte soit 6000 euros par jour pour les 30 requérants, que le RSI va devoir verser, tant qu’il ne délivre pas l’attestation demandée :

Pour Eric Marcely, c'est une première victoire après quatre ans de combat. "Cela nous encourage à lutter, toujours avec le même objectif: aller vers plus de transparence et avoir la liberté de s'assurer où on veut". Selon lui, plus de 2500 indépendants ont fait le choix de s'émanciper du RSI à La Réunion. Ils seraient plus de 550 000 en métropole.

Pour les frondeurs, cette décision de justice n'est qu'une étape dans le combat qu'ils mènent pour obtenir le droit de s'affranchir du RSI. "Nous avons déjà d’autres actions en cours, notamment devant le tribunal administratif où nous avons attaqué l’arrêté de création des caisses RSI par les préfets de région", ajoute Maître Alquier. Cette fois, les entrepreneurs demandent son annulation, au motif qu’il ne respecterait pas une directive européenne qui permet à chacun de pouvoir s’assurer où il le souhaite.

En pleine campagne présidentielle, la colère des anti-RSI trouve un écho chez les candidats. Ils sont nombreux, de l'extrême droite à la gauche, à souhaiter réformer ou supprimer ce régime.

ch/www.ipreunion.com

Evénément: Le CSAPR prévoit une rencontre avec Philippe Pascot, auteur de "Pilleurs d'Etat, le 25 février de 8h30 11H30, ZAC cafrine Saint-Pierre,