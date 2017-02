Après une nuit plutôt calme, c'est une journée tout aussi tranquille, d'un point de vue météorologique, qui se profile, à en croire les prévisions de Météo France. La matinée sera ensoleillée et les nuages, rares bien que présents sur les hauteurs à la mi-journée. Les plages restent sous le soleil, avec des températures allant jusqu'à 31 degrés. Ci-après, le bulletin complet.

Encore une journée calme, avec une matinée globalement ensoleillée et agréable, finalement un ennuagement classique à mi-pente avant midi.



L'après-midi, alors que le littoral Sud et Sud-Ouest gardent de belles conditions, les nuages sont un peu plus présents sur l'Ouest, le Nord-Ouest et le Nord, avec une humidité plus conséquentes que les jours précédents. Les Éclaircies et passages nuageux alternent sur le littoral Est.



Les températures maximales atteignent les 28 à 31°C sur le littoral, 19°C au Volcan et 21°C à la plaine des Cafres.



Le vent de secteur Sud-Est est faible à modéré.



La mer est globalement peu agitée.