Douze élèves du collège Collège Hégésippe Hoarau, à la Rivière Saint-Louis, se sont présentés dans un état anormal ce vendredi 17 février 2017, à 7h30. Les yeux rouges et titubants, ils ont rapidement inquiété le personnel de l'établissement. Une consommation d'alcool et de stupéfiants seraient en cause. Six élèves ont dû être hospitalisés.

Douze élèves du collège Collège Hégésippe Hoarau, à la Rivière Saint-Louis, se sont présentés dans un état anormal ce vendredi 17 février 2017, à 7h30. Les yeux rouges et titubants, ils ont rapidement inquiété le personnel de l'établissement. Une consommation d'alcool et de stupéfiants seraient en cause. Six élèves ont dû être hospitalisés.

Selon les informations de linfo.re, tout serait parti d’un pari entre élèves, scolarisés en 4e et en 3e. Les gendarmes ont ouvert une enquête afin de déterminer les responsabilités de chacun et notamment la manière dont ces jeunes ont obtenu de l’alcool, selon nos confrères.