Hand, volley, basket ou encore BMX: voici le programme sportif du week end. (photo d'illustration)

Volleyball: 14ème journée de championnat

La 14ème journée de championnat régional 1 est programmée pour ce samedi.

Côté masculin, le leader tamponnais se déplacera à la Chaloupe à 18h00 et le choc entre le second, les Aigles blancs, et le 3ème, le SDOVB, aura lieu à 20h30 à Saint Paul: seulement 5 points séparent ces deux clubs et les Dionysiens ont là l'occasion idéale de revenir dans la course au titre. Enfin, la 3ème rencontre au programme opposera l'Entre Deux au VBC Cote Ouest à 20h30. La dernière rencontre entre St Denis et St Leu a été décalée au 23 février à 20h30.

Côté féminin, le leader Tamponnais se déplacera à St André à 20h00 à Michel Debré, tandis que les seconds, les Aigles Blancs, disputeront le derby de l'Ouest face au VBC Cote Ouest à 18h30 à St Paul centre. Le SDOVB, 3ème du classement, se déplacera à St Pierre à 19h30 à Gaston Richardson et la dernière rencontre opposera St Leu à Ste Marie à 20h30 à St Leu centre.

Handball: 15ème journée masculine

Le championnat de D1 masculine jouera sa 15ème journée ce vendredi soir à 21h00. La JSB accueillera le leader, la Cressonnière, à au gymnase des Marsouins, le Tampon, second, se déplacera à St Gilles les hauts au gymnase de Plateau Caillou, et Chateau Morange, 3ème du classement, recevra la Possession à Champ Fleuri. Les trois autres rencontres opposeront la Saline à la Panonnaise au gymnase de Vue Belle, Joinville à Bois de Nèfles au gymnase de Champ Fleuri et le Port à St Pierre au gymnase Cotur.

Handball: 13ème journée féminine

La D1 féminine disputera samedi soir sa 13ème journée de championnat. Le HBF St Denis, leader du classement, se déplacera à Michel Debré pour défier la Cressonnière à 20h00. La Tamponnaise, seconde, accueillera la Saline à 19h30 au 14ème km et la JSB, 3ème, affrontera Bois de Nefles à 19h30 à St Paul. La dernière rencontre opposera St Louis à la Possession au gymnase Schoelcher à 19h30, car le match entre le Port et St Joseph ne se jouera que dimanche à 17h00 à Cotur.

Basketball: 17ème journée pré-nationale

La 17ème journée de pré-nationale masculine débutera vendredi et se poursuivra samedi soir.

Vendredi à 20h30, St Pierre recevra le BC Dionysien à Nelson Mandela et St Paul1 accueillera Etang Salé à St Paul IV. Samedi à 20h30, Ste Marie jouera la Tamponnaise à Duparc et les Aiglons d'orient défieront St Paul2 au Moufia. Le COM sera au repos ce week end.

Basketball: 4ème journée de la Poule des As féminine

La 4ème journée de la poule des As féminine aura lieu ce samedi à 18h30. On débutera ainsi la phase des matchs retour. Le BCD, second du classement, accueillera le leader tamponnais à Champ Fleuri quand dans le même temps St Leu recevra Le Port à Stella.

Football: Matchs en retard

Ce week end, plusieurs matchs en retard sont programmés, que ce soit en championnat ou en coupe.

D1R: Dimanche à 15h30 JS St-Pierroise - AS Excelsior au stade Volnay

16èmes de finale Coupe Dominique-Sauger

Samedi à 20h00: US Bellemène Canot - AJS Bois d’Olives au stade Natio

Dimanche à 15h30: ASC Monaco - AS du Plate au stade Arnoux, JS Bois Nèfles - AS Montgaillard au stade Bois-de-Nèfles, Jean Petit FC SJ - FC Moufa au stade Ducheman, FC 17e Km - AD Vincendo SP au stade du 17e Km, Tampon FC - Et Salazienne au stade Picard.

8èmes de finale Coupe Réunion

Samedi à 20h00: AS Marsouins - FC Parfn, stade Marivan

Dimanche à16h00: AS Ste-Suzanne - AFC St Laurent, stade Repiquet

Cyclisme: 2ème journée de la coupe régionale piste

Le vélodrome de Champ Fleuri accueillera samedi la 2ème journée de la coupe régionale sur piste à partir de 13h30. A titre exceptionnel, et avec l’accord de tous les clubs, la compétition débutera avec les 200 Mètres Lancés, interrompus pour le coureur Olivier BOYER du CCB, le Samedi 28 Janvier dernier. Elle se poursuivra à 14h30 avec le tour départ arrêté puis à 15h30 avec la course aux points.

Kickboxing: La Nuit des Champions

La Halle de St Joseph accueillera samedi soir les amateurs de kickboxing, K1, full contact et muay thai à partir de 17h00 pour plusieurs combats orchestrés par l'ASCE Vincendo.

Ceinture mondiale K1 rules ISKA: Giovanni Boyer vs Abdellah Ezbiri (Team Ezbiri)

Ceinture mondiale full contact ISKA : Cédric Peynaud (Cenvint Paris 13e) vs Olivier Yasser Lagarrigue (Team Ezbiri)

Ceinture Nuit des Champion sous forme de tournoi à 4 en moins de 75 kg: Hugues Nlate (Romainville), Yannick Carpaye, Boris Siva et Stéphane Tanjama.

Ceinture Nuit des champions K1: Kevan Sala vs Hendrick Clain.

Ceinture Nuit des champions muay thaï : Damien Cazambo vs Rémy Imize (Perfect Gym).

Les plus jeunes ne seront pas en reste avec des combats des catégories cadets à classe B proposés tout au long de la soirée.

Cyclisme: Ouverture de la saison route à St Joseph

Dans le cadre des 40 ans du VCSJ, le club organisera le Grand Prix d'ouverture ce dimanche à St Joseph. Un tour de 3,2km sera proposé aux cyclistes, à répéter plusieurs fois selon les catégories. Les Pass et féminines ouvriront le bal à 8h30 pour 48km, suivis des vétérans à 9h30 pour 57km, des minimes à 11h00 pour 32km, des poussins à 13h00 pour 3,2km, des pupilles à 13h10 pour 6,4km, des benjamins à 13h25 pour 12,8km et enfin les séniors – juniors à 14h00 pour 96km.

VTT: 1ère manche de la coupe régionale DH

Le MTB Racing Club organise la 1ère manche de la coupe de la Réunion de descente ce dimanche aux Makes. Les pilotes sont convoqués à partir de 7h30 pour l'émargement et les reconaissances. La 1ère manche est prévue à 9h30 et la seconde 40 min après le passage du dernier pilote de la 1ère manche.

BMX: 1ère manche de la phase finale

Le Bicross Club Oméga organise la 1ère manche de phase finale -championnat et challenge – ce dimanche sur la piste de Cambaie à St Paul. Les essais se feront à partir de 8h30 par tranche de 20 minutes par catégorie. Les manches de qualification débuteront à 10h00, suivides demi-finales puis des finales à 13h00.

Karaté: Championnat régional de kata

Le dojo régional de Champ Fleuri accueillera ce dimanche le championnat régional de kata, individuel et par équipe, pour les catégories de poussins à vétérans à partir de 8h00.

Trail: 5ème cross de la Savane

L'association Tipa Tipa organise son traditionnel cross de la savane pour la 5ème fois, ce dimanche à St Gilles les hauts. Les coureurs ont rendez-vous à 6h00 pour le départ des 20km qui les emmèneront pour une boucle dans la savane de Plateau Caillou et du Cap LaHoussaye. Ils devraient être plus de 500 sur la ligne de départ, avec notamment le local Jean Patrice Payet qui fera son possible pour s'imposer à domicile.

Athlétisme: Championnats de France élite indoor

Une délégation réunionnaise sera ce week end à Bordeaux pour disputer les championnats de France élite indoor. Jennifer Galais et Anilha-Edinho Dermont seront alignés sur 60m, Stéphane Grezé sur le triple saut, Ruben Gado à la perche et enfin Esther Turpin sur le pentathlon. Récemment titrée en espoir, cette dernière a la possibilité de briller en élite, notamment si elle se transcende comme elle l'a fait à Rennes en début de mois, battant 3 records personnels (60m haies, longueur et 800m) pour aller chercher l'or.