Aux termes d'un jugement du 15 février 2017, le Tribunal Mixte de commerce de Saint-Denis a placé l'entreprise Korbey d'Or en redressement judiciaire. La cause de cette décision : une importante dette accumulée auprès des organismes sociaux. Cette affaire n'est pas sans rappeler la liquidation de l'Arast, en 2009, spécialisée elle aussi dans l'aide à la personne. Les ex-salariés étaient montés au créneau, s'insurgeant face au non-versement de leurs indemnités de licenciement.

"Dans un souci de transparence et conformément aux dispositions en vigueur, la direction a informé ce jour l'ensemble des salariés de cette décision. Elle a également tenu à leur préciser que la mise en redressement judiciaire n'impactera pas leur activité au quotidien et n'aura aucune incidence sur le versement de leurs prestations salariales" assure Sergio Toinette, e dirigeant de la société.



L'objectif de cette procédure collective viserait "principalement à l'apurement de dettes sociales". Sauf que cette situation n'est pas sans rappeler celle de l'Arast : la liquidation de la structure spécialisée dans l'aide aux personnes en 2009 avait conduit à un vrai scandale. Les salariés sont montés au créneau, s'insurgeant contre le non versement des indemnités de licenciement. L'AGS (Association de gestion de créances des salariés) ainsi que le Conseil Départemental ont été condamnées en 2015 à indemniser ces ex-salariés.