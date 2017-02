"Ce site est inaccessible". Ce samedi 18 février 2017, c'est ce message d'erreur que les utilisateurs du site Profits 25 ont vu s'afficher lorsqu'ils essayaient de se connecter à la plateforme. A La Réunion, cette régie publicitaire en ligne, qui promettait à ses utilisateurs de gagner de l'argent en seulement quelques clics, avait séduit de nombreux "Profiteurs" qui crient aujourd'hui à l'arnaque.

Profits 25, créé en septembre 2013 et basé sur l'île de Malte, promettait de gagner de l'argent sans travailler. Après avoir misé au minimum 50 euros pour acheter des "coupons", l'internaute n'avait plus qu'à cliquer sur des bannières publicitaires pour voir les euros s'accumuler sur son compte virtuel. Les sommes pouvaient ensuite être retirées grâce à une carte prépayée commandée sur le site.

Si certains utilisateurs ont bel et bien gagné de l'argent, la plupart des "Profiteurs" n'ont jamais réussi à récupérer le moindre centime. Beaucoup n'ont même jamais reçu la fameuse carte prépayée qui permettait de retirer ses gains.

Dès juillet 2015, Imaz Press avait fait part de ces problèmes, mais à l'époque, certains utilisateurs défendaient encore la plateforme, expliquant que Profits 25 accumulait simplement quelques retards. Il n'aura pas fallu longtemps pour qu'ils perdent espoir. Lors d'un second reportage en juillet 2016, ils étaient nombreux à s'estimer victimes d'une arnaque, même si certains continuaient à se connecter à la plateforme, "au cas où".

"Site inaccessible"

Depuis la parution de ces deux articles, des commentaires sont régulièrement postés sur le site par des "Profiteurs" qui s'inquiètent de ne toujours rien voir venir. Le dernier en date a été posté ce samedi matin, par Amélie : "site fermé, aucun lien encore actif... moi aussi je me suis faite avoir !", écrit-elle.

Capture d'écran réalisée Samedi 18 février à 10h45

Et Amélie n'est pas la seule à se résigner. "Je ne m'étais pas connecté depuis deux semaines, et là je remarque que c'est bloqué, se résigne Pierrot, qui réside dans l'est de l'île. J'avais misé environ 700 euros et virtuellement, j'avais 5000 euros...ça fait beaucoup d'argent".

Depuis quelques jours, les messages d'internautes qui n'arrivent plus à se connecter se multiplient sur divers forums. "On essaie tous de se donner de faux espoirs, écrit un internaute, ce vendredi, sur un forum où échangent plusieurs utilisateurs inquiets. Je suis membre depuis juillet 2015 et ma carte date de mars 2016. (...) à ce jour, je n'ai pas reçu un sou". "Je n'ai plus de courage, je pense aussi que c'est peut être la fin et que l'on ne veut rien nous dire", répond un autre.

Tous sont excédés de lire de faux témoignages de paiement sur la Toile ou de recevoir des explications fumeuses quand ils écrivent à la plateforme. "On doit se réorganiser, il faut patienter, vous aurez à coup sûr votre argent, mais là, depuis 6 mois, c'est carrément, le silence total", s'énerve l'un d'entre eux.

En début d'après-midi, ce samedi, le site était de nouveau accessible. Mais ce n'est pas la première fois que Profits 25 est temporairement hors ligne, selon le site arnaque-profits25, qui publie quasi-quotidiennement des informations sur la plateforme. "Ce problème est sans doute liée à de nouvelles attaques", écrit l'administrateur. Difficile de savoir si ce sont des pirates qui ont fait tomber le site ou si c'est la compagnie elle-même. Mais pour lui, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose: plus de site, plus de nouvelles victimes potentielles.

Système pyramidal

Le fonctionnement du site, avec un système de parrainage, avait rapidement été qualifié de système pyramidal, notamment par le magazine Que choisir, spécialisé dans les doits des consommateurs, qui précisait que Profits 25 avait particulièrement prospéré à La Réunion. "Il n’y a évidemment aucun modèle économique sérieux derrière ce montage. Les entreprises qui font de la publicité en ligne ne payent pas les consommateurs pour les regarder. Les seules personnes qui apportent de l’argent dans ce système étant les souscripteurs eux-mêmes, il est matériellement impossible qu’ils s’enrichissent collectivement", écrivait alors le magazine. La vente pyramidale est d'ailleurs interdite en France depuis plus de 50 ans, mais Profits 25 étant basé à Malte, les recours s'annoncent compliqués.

ch/www.ipreunion.com, Samedi 18 février 2017, 14:00