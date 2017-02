Voici les titres développés ce samedi :



- À Mayotte, l'or bleu se trafique cher

- Diabète : toujours plus de dépistage et de prévention

- Fillon: "je suis candidat et j'irai jusqu'à la victoire"

- Ça s'est passé un 18 février - 1926 - Cinq cités mayas découvertes au Mexique

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Un week-end sous le soleil

Voici les titres développés ce samedi :



- À Mayotte, l'or bleu se trafique cher

- Diabète : toujours plus de dépistage et de prévention

- Fillon: "je suis candidat et j'irai jusqu'à la victoire"

- Ça s'est passé un 18 février - 1926 - Cinq cités mayas découvertes au Mexique

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Un week-end sous le soleil

La pénurie d'eau perdure sur le département français - À Mayotte, l'or bleu se trafique cher

Depuis le mois de décembre 2016, Mayotte subit un cruel manque d'eau. La sécheresse perdure et l'eau potable se fait rare. Selon le France Mayotte, ce contexte de crise a entraîné la mise en place d'un véritable trafic dans les quartiers et sur les bords de route. Et la moindre bouteille remplie d'or bleue - parfois impropre à la consommation - se monnaie très cher.

Les financeurs de la lutte contre la maladie ont signé une convention - Diabète : toujour splus de dépistage et de prévention

Ce vendredi 17 février 2017, une convention a été signée entre différents acteurs de la lutte contre le diabète à La Réunion, action menée par l'Agence régionale de santé océan-Indien. Dans son édition du matin, RTL Réunion fait le point sur les risques, le traitement et la prévention de cette maladie qui touche un fort taux de population à La Réunion.

Fillon: "je suis candidat et j'irai jusqu'à la victoire"

François Fillon, candidat de la droite à la présidentielle, a affirmé qu'il ne renoncerait pas en cas de mise en examen pour les emplois présumés fictifs de son épouse et qu'il irait "jusqu'à la victoire", dans une interview publiée vendredi sur le site du Figaro.

Ça s'est passé un 18 février - 1926 - Cinq cités mayas découvertes au Mexique

Dans la région du Yucatan, cachées dans la forêt tropicale et abandonnées par les scientifiques, les cités mayas sont redécouvertes en 1926, grâce à l'explorateur, Thomas Gann, acheminé sur site pour une partie de chasse.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Un week-end sous le soleil

Le temps sera clément dès ce samedi matin, si l'on en croit les prévisions de Météo France. Bien que quelques nuages s'arrêtent ici et là, aucune goutte de pluie n'est au programme de cette journée. Les températures sont bien chaudes, idéales pour une baignade dans l'Ouest ou le thermomètre devrait grimper jusqu'à 31 degrés. Ci-après, l'intégralité des prévisions.