Le temps sera clément dès ce samedi matin, si l'on en croit les prévisions de Météo France. Bien que quelques nuages s'arrêtent ici et là, aucune goutte de pluie n'est au programme de cette journée. Les températures sont bien chaudes, idéales pour une baignade dans l'Ouest ou le thermomètre devrait grimper jusqu'à 31 degrés. Ci-après, l'intégralité des prévisions.

Le temps sera clément dès ce samedi matin, si l'on en croit les prévisions de Météo France. Bien que quelques nuages s'arrêtent ici et là, aucune goutte de pluie n'est au programme de cette journée. Les températures sont bien chaudes, idéales pour une baignade dans l'Ouest ou le thermomètre devrait grimper jusqu'à 31 degrés. Ci-après, l'intégralité des prévisions.

Une transition s'amorce en ce début de week-end. Le matin, le soleil est l'élément dominant avec un vent s'orientant un peu plus secteur Est. En fin de matinée, les nuages se sont emparés des pentes avec une préférence pour les hauteurs de l'Ouest et du Sud-Ouest .

Ailleurs le ciel est peu nuageux et les plus hauts reliefs sont exposés au soleil. Un peu plus tard dans l'après-midi, des nuages élevés viennent voiler le soleil. Ces derniers annoncent un ciel de plus en plus nuageux pour les heures à venir.

Côté températures, elles atteignent les 28 à 31°C sur le littoral, 18°C au Volcan, et 24 °C à 26°C dans les cirques.

Le vent de secteur Est reste faible à modéré et s'oriente progressivement Nord-Est en fin de journée.

La mer peu agitée devient agitée avec l'arrivée d'une houle modérée de Sud-Sud-Est en fin de journée sur le littoral Sud.