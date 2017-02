Plusieurs agents de la mairie de Sainte-Suzanne pourrait faire grève "pour une durée indéterminée" à partir de ce lundi 20 février 2017. Le syndicat Snuter-FSU dénonce un climat dégradé et informe que des perturbations dans les cantines sont à prévoir.

Le syndicat a notifié son intention de faire grève au maire, Maurice Gironcel, dans un courrier adressé le 10 février et rendu public ce jeudi.

Le courrier indique que "le mouvement de protestation débutera le Lundi 20 Février pour une durée indéterminée". Le syndicat fait part de ses revendications: manque de vêtements et de matériels de sécurité, reconnaissance des différentes fonctions et revalorisation des salaires, manque de respect entre les responsables et les agents, nécessité d'un véhicule par corps de métier, 13 eme mois, évolution de carrière des agents, nécessité d'une rencontre régulière avec les responsables pour évoquer les situations problématiques".

