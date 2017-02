En marge des opérations détaillées ci-après, les unités ont été sollicitées rien qu'au cours des deux dernières nuits, pour intervenir sur les lieux de 8 accidents matériels. Quatre de ces collisions ou pertes de contrôles ont révélé des alcoolémies positives des usagers avec un "record" établi à 2.16 g/litre de sang. Nous publions le bilan de la gendarmerie en intégralité.

En marge des opérations détaillées ci-après, les unités ont été sollicitées rien qu'au cours des deux dernières nuits, pour intervenir sur les lieux de 8 accidents matériels. Quatre de ces collisions ou pertes de contrôles ont révélé des alcoolémies positives des usagers avec un "record" établi à 2.16 g/litre de sang. Nous publions le bilan de la gendarmerie en intégralité.



2 accidents corporels survenus à ST-PAUL et PLATEAU CAILLOU, impliquant à chaque fois un cyclomotoriste, ont eux aussi été provoqués par l'alcoolisation des pilotes de ces engins.

Sur l'ensemble du week-end, 87 services spécifiques de police route ont été menés sur les routes de l'île visant particulièrement les dépassements de la vitesse, les fautes de comportement à l'origine des accidents et les conduites addictives.

Le bilan de ce week-end fait état de 282 infractions relevées parmi lesquelles :

- 38 alcoolémies dont 19 délictuelles (taux supérieur à 0,80 g/l d'alcool dans le sang) entraînant une rétention immédiate du permis de conduire pour les conducteurs, avec des taux allant jusqu'à 2,16 g/l d'alcool dans le sang;

- 113 dépassements de la vitesses,

- 01 refus d'obtempérer, enquête en cours;

- 07 défauts de permis de conduire;

- 14 usages de téléphone au volant;

- 08 non-ports de la ceinture et/ou dispositifs de retenue pour enfants;

- 11 non ports du casque;

- et 28 autres infractions génératrices d'accidents graves (franchissement lignes continues, non respect du stop ou feu rouge, non respect des priorités etc...)

La gendarmerie de la Réunion demeure mobilisée contre la mortalité routière. Il n'y a rien de plus difficile dans le métier de gendarme, que de frapper à la porte d'une famille pour annoncer la perte d'un être cher dans un accident de la circulation. Le dernier spot de sensibilisation "l'annonce" diffusé ces jours-ci, devrait faire réfléchir une grande majorité des usagers sur les conséquences souvent dramatiques d'un accident de la circulation.