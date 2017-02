Suite à l'immobilisation d'un de ses deux boeing 737-800 , la compagnie AIR AUSTRAL est contrainte de procéder aux modifications listées ci-après de son programme des vols pour la journée du 20 février, informe la compagnie dans un communiqué que nous publions en intégralité.

L'appareil, en effet, est le deuxième en cette saison des pluies, à avoir subi des impacts de foudre. Par mesure anticipative de précaution et de sécurité, la compagnie a expressément dépêché une équipe de techniciens et de chaudronniers, sur place à Tananarive, afin que les réparations nécessaires puissent être effectuées et ce dans les meilleurs délais.

Afin de garantir le transport de tous ses passagers, le temps utile aux opérations de maintenance, et de limiter au maximum la gêne pouvant en découler, AIR AUSTRAL a programmé un de ses Boeing 777 en remplacement de son 737, dont la remise en ligne est prévue pour demain.

Les passagers concernés sont informés individuellement par les équipes d'AIR AUSTRAL par sms, email ou appels téléphoniques.

La compagnie tient à présenter toutes ses excuses à sa clientèle pour les désagréments causés et rappelle que la sécurité de ses vols est sa priorité



Modifications du programme pour le 20 février

Réunion-Madagascar

. Le Vol UU 611 Réunion > Tananarive est retardé. Le départ de La Réunion est prévu à 18h50 heure locale au lieu de 10h20

. Le Vol UU 612 Tananarive > Réunion est retardé. Le départ de Madagascar est prévu à 20h30 heure locale au lieu de 12h00

Réunion-Maurice



. Le Vol UU 102 Réunion > Maurice est retardé. Le départ de La Réunion est prévu à 08h50 heure locale au lieu de 7h50

. Le Vol UU 103 Maurice > Réunion est retardé. Le départ de Maurice est prévu à 10h30 heure locale au lieu de 8h30

. Le Vol UU 108 Réunion > Maurice est avancé. Le départ de La Réunion est prévu à 16h30 au lieu de 16h50

. Le vol UU 109 est maintenu aux mêmes horaires, soit 18h20 de Maurice

Réunion-Mayotte

. Le vol UU274 est retardé. Le départ de de La Réunion est prévu à 12h35 au lieu de 10h30.