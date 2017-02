Ce week-end, la Confédération nationale du logement (CNL) s'est rendue chez un locataire, dans les hauts de Saint-Denis, à Montgaillard, dont une partie du plafond s'est littéralement effondrée, à cause du ballon d'eau chaude. Pour Erick Fontaine, administrateur de la CNL, de plus en plus de logements sont "biodégradables".

Dans ce cas précis, l'administrateur regrette que l'intervention du bailleur, qui aurait pu éviter ces dégradations importantes, ait autant tardé. "Ils ont mis un mois à intervenir, le plafond aurait pu s'effondrer sur les enfants", colère Erick Fontaine. Résultat: la locataire, asthmatique, va devoir être relogée le temps des travaux. Surtout, des infiltrations qui viennent des chauffe-eaux ont aussi été constatées d'autres logements de ce groupe d'habitation, selon la CNL

Pour Erick Fontaine, ce cas n'est pas isolé. La CNL dénonce régulièrement la lenteur des bailleurs privés ou publics. "A La Réunion, on réinvente le concept de logement biodégradables, on les laisse se détruire tous seuls. Les logements i chap par bout", déplore-t-il.

Ces deux dernières années, la CNL a accompagné près 450 à 500 dossiers de locataires de logements dégradés ou insalubres. Mais Erick Fontaine estime que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, même si les dénonciations sont de plus en plus nombreuses. La CNL porte actuellement une quarantaine de dossiers devant les tribunaux, avec des décisions qui tomberont en mars et avril, selon son administrateur

ch/www.ipreunion.com, dimanche 19 février, 17:00