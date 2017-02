C'est une sorte de Tropica'Dingue...mais en plus dingue. Le photographe Oli Scarff a suivi la de dernière édition de la compétition des "Tough Guy", les gros durs". Une compétition sportive à part entière, faite d'obstacles délirants qui laissent des traces.

C'est une sorte de Tropica'Dingue...mais en plus dingue. Le photographe Oli Scarff a suivi la de dernière édition de la compétition des "Tough Guy", les gros durs". Une compétition sportive à part entière, faite d'obstacles délirants qui laissent des traces.

"Je suis très triste d’avoir eu à photographier la dernière édition de la compétition des "Tough Guy", les gros durs", écrit Oli Scarff, photographe à Manchester. "Elle procurait non seulement des images étonnantes, mais aussi un vrai moment de détente. C’est drôle de voir à quel point des gens peuvent s’amuse, en payant pour souffrir".

De nos jours, il existe plein de courses de ce genre au Royaume Uni. Mais " Tough Guy ", née en 1986, se targuait d’être à l’origine du mouvement, et la plus difficile d’entre elles. Je ne sais pas trop pourquoi elle s’arrête, mais elle me manquera.

La suite par ici