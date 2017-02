Météo France prévoit un ciel souvent nuageux et quelques ondées pour la journée de dimanche 19 février 2017. Ci-après, les prévisions détaillées.

Météo France prévoit un ciel souvent nuageux et quelques ondées pour la journée de dimanche 19 février 2017. Ci-après, les prévisions détaillées.

Une atmosphère plus humide accompagne, en cette fin de nuit, les entrées maritimes présentes le long du littoral Nord et Est ainsi que sur les hauteurs attenantes. Sous ces nuages, des averses se déclenchent et se prolongent en matinée. Ailleurs, le ciel est souvent nuageux par un voile de Cirrus parfois épais.

En cours de matinée, le soleil fait son apparition mais la présence des nuages d'altitude limitent l'évolution diurne. Celle-ci est tout de même présente, le long des pentes et dans l'intérieur à la mi-journée mais avec des développements plus restreints et donc des ondées moins marquées.

Au cours de l'après-midi, les nuages sont plus nombreux et s'emparent des pentes avec une préférence pour les hauteurs de l'Ouest et du Sud-Ouest s'accompagnant localement de quelques ondées.

Côté températures maximales, elles s'échelonnent de 27°C à 30°C sur le littoral, 18°C au Volcan et 22°C à 25°C dans les cirques.

Le vent de secteur Nord-Est est faible à modéré avec de possibles rafales de 50 à 60km/h en Baie de la Possession et sur le Sud Sauvage et de 40 à 50km/h dans la Plaine des Cafres.

La mer est peu agitée mais agitée au vent et au déferlement d'une houle modérée de Sud-Est le long du littoral allant de la Pointe au Sel à La Pointe de Champ Borne en passant par le Sud Sauvage.