Emmanuel Macron entamera une visite à la Réunion le 17 mars prochain, selon ses référents locaux, qui n'ont pas donné de détail sur le programme du candidat.

Emmanuel Macron entamera une visite à la Réunion le 17 mars prochain, selon ses référents locaux, qui n'ont pas donné de détail sur le programme du candidat.

Emmanuel Macron devrait séjourner à La Réunion du vendredi 17 au dimanche 19 mars. Le leader du mouvement "En Marche !" compte désormais sur le soutien de Gilbert Annette et de Thierry Robert. Le maire de Saint-Leu a rejoint le camp Macron le 5 février dernier. Le maire de Saint-Denis avait quant à lui affiché son soutien pour l'ancien ministre de l'économie le 14 février dernier, suscitant des réactions mitigées dans le camp socialiste.

Thierry Robert s'était réjouit de la décision de Gilbert Annette, et les deux hommes, issus de formations politiques différentes, ont tous les deux déclarés prêts à travailler ensemble pour étoffer le programme d'Emmanuel Macron sur l'Outre-mer.

Electorat "volatil"

Emmanuel Macron avait réunit samedi ses partisans pour un meeting à Toulon, au moment où sa campagne voulant réconcilier gauche et droite est brouillée par des propos controversés sur la colonisation ou le mariage homosexuel.

Selon un sondage Ipsos publié jeudi, Emmanuel Macron recueille 23% des intentions de vote, derrière Marine Le Pen (26%) mais désormais devant François Fillon (18,5%). Mais son électorat est un des plus volatils, avec un tiers seulement de personnes disant que leur choix est définitif, contre environ 60% pour François Fillon et 75% pour Marine Le Pen. Et d'autres sondages montrent un effritement de sa cote depuis quelques jours.

Macron, 4e candidat à la présidentielle à venir faire campagne à La Réunion

Emmanuel Macron est le quatrième candidat à la présidentielle de 2017 à venir en visite à La Réunion.

C'est Marine Le Pen qui a lancé le bal des candidats, en décembre dernier. La présidente du Front National avait passé trois jours à La Réunion, au cours desquels elle avait visité un temple tamoul et rencontré Ibrahim Patel, président de la chambre de commerce, André Thien Ah Koon, maire du Tampon ou encore avec l'évêque Gilbert Aubry.

François Fillon a passé trois jours à La Réunion, du 11 au 13 février dernier, en plein Penelopegate. Didier Robert, qui avait lâché François Fillon avant le premier tour de la primaire avant de se "re-rallier" au second tour, a été le seul dirigeant de la droite locale à suivre le candidat à la présidentielle dans tous ses déplacements. Il a notamment rencontré les représentants du Groupe inter-religieux à la Mosquée de Saint-Denis, et a rassemblé entre 2 000 et 3000 militants lors de son meeting à Saint-Pierre.

Le dernier candidat à avoir visité l'île est Nicolas Dupont-Aignant, qui a concentré la plupart de ses rencontres sur la journée du 14 février dernier. Il a notamment été aperçu au petit marché, à Saint-Denis et il s'est également exprimé sur les ondes de Radio Freedom.

ch/www.ipreunion.com avec AFP, dimanche 19 février 2017, 7:30