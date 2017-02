Les festivités du nouvel an chinois se poursuivent à La Réunion. Après les cérémonies organisées dans les pagodes de l'île, à Saint-Denis ou encore Saint-Pierre, c'est dans les familles que la tradition de la danse des lions se perpétue. Il est de tradition pour les chefs d'entreprises d'origine chinoise de faire bénir leurs locaux en début d'année, pour apporter chance et prospérité. Ce samedi 18 février 2017, les danseurs de l'association Qi-Lin étaient à Saint-Benoît, pour une après-midi de représentations.

A La Réunion, deux écoles forment les jeunes et les moins jeunes à la danse, l'association Pingsheng et l'association Qilin. "Nous sommes tous polyvalents, que l'on danse ou qu'on s'occupe des percussions, détaille Idriss, danseur de lassociation Qi-Lin. Le jeune étudiant a commencé la danse il y a six ans. "C'était un rêve d'enfant, que j'ai réalisé en 2011 et aujourd'hui, je continue à me perfectionner. Je reviens d'un voyage de trois mois à Taïwan, où je suis allé pour travailler sur mon mémoire de Master, consacré au lion. C'est important pour moi de découvrir l'origine de cette pratique, pour ensuite partager mon expérience avec l'association et continuer à développer cette tradition, en l'adaptant à la culture réunionnaise".

Depuis quelques années, avec les associations qui se structurent, ces pratiques, qui s'étaient perdues un moment, sont en effet de plus en plus populaires à La Réunion. Chez les Sam par exemple, ce n'est que la troisième fois que les lions viennent bénir les locaux des entreprises. "Quand j'étais plus jeune, la danse était moins connue", confirme Idriss. Dans les années 1990, Qilin était la seule association de danse. Pingsheng est née d'une scission avec Qilin en 2009.

Les deux associations continuent pour quelques jours encore leur tournée dans les entreprises de l'île, détenues par les descendants de la diaspora chinoise.

ch/www.ipreunion.com, dimanche 19 février 2017, 13:30