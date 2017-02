Le 20 février 1882, après de durs travaux débutés en 1877, le premier chemin de fer de La Réunion est mis en service.

Le train dessert alors Saint)Benoît, Saint-Denis, La Grande Chaloupe, Saint-Paul, Saint-Leu, l'Etang-Salé les Bains et Saint-Pierre.

En raison d'un coût d'entretien trop élevé lié à la météo ou à l'étroitesse des voies, mais aussi à cause de bénéfices insuffisants et du développement des axes routiers, le chemin de fer pert peu à peu son activité et voient ses tronçons fermer les uns après les autres.

Le chemin de fer cesse de fonctionner définitivement en 1976.

