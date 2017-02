- Le pompier pyromane de retour aux assises

Le pompier pyromane de retour aux assises

Ce lundi 20 février 2017, débute le procès en appel de l'ex-pompier Patrice Nirlo. Il a été condamné en février 2016 à 12 ans de réclusion criminelle pour le déclenchement de cinq incendies majeurs, dont les deux feux du Maïdo de 2010 et 2011. Le sinistre avait ravagé près de 3500 hectares de faune et de flore protégés.

La route du littoral (encore) basculée, retour de galère pour les automobilistes

Retour de galère pour les usagers : la circulation sur la route du Littoral va être basculée sur ses trois voies côté mer ce lundi matin 20 février 2017. Le basculement devrait être effectif vers 7 heures, prévient la direction régionale des routes. La décision a été prise à la suites des pluies qui se sont abattues dans la nuit de dimanche à lundi

Meilleur ouvrier de France : la broderie de Cilaos en tête à La Réunion

Celles et ceux voulant tenter leur chance pour être l'un des meilleurs ouvrier de France ont jusqu'au 30 mars prochain prochain pour s'inscrire à l'édition 2018 du concours. Après une pré-sélection régionale, un sujet sera imposé aux candidats en 2018. Avec plus de 230 métiers participants, La Réunion rencontre, pour certaines disciplines, quelques difficultés liées à l'éloignement. Localement, le métier le plus primé est celui de la broderie, à Cilaos.

Ça s'est passé un 20 février: 1882 - Le premier chemin de fer est mis en service

Le 20 février 1882, après de durs travaux débutés en 1877, le premier chemin de fer de La Réunion est mis en service.

Météo: sortez les parapluies ce lundi

Instable et humie. Ce lundi 20 février 2017, Météo France prévoit des averses parfois fortes et orageuses. Côté températures, le minimum est attendu au volcan, avec 14 degrés, alors que le thermomètre atteindra 29 degrés sur le littoral, malgré la pluie. Voici les prévisions détaillées de Météo France.