"Ceci est une conférence de presse du LPA et non pas d'"En Marche"". Pour autant, Thierry Robert, député-maire de Saint-Leu et président du jeune parti La politique autrement, a décidé de soutenir Emmanuel Macron pour la présidence de la République.

Et il explique pourquoi. Dans la forme tout d'abord, Thierry Robert se retrouve dans les propos du candidat du mouvement "En Marche" :"il veut renouveller la classe politique, je l'ai dit aussi en 2012. Il dit que la politique ne doit pas être un métier mais une mission, moi je dis que c'est une vocation" lance Thierry Robert, accompagné de plusieurs élus LPA issus de différentes communes, devant la presse ce lundi 20 février 2017.

Après avoir comparé les volontés de l'ex-ministre aux différentes mesures d'ores et déjà annoncées par ses adversaires, - notamment le revenu universel, plan "utopique qui ne rendra pas sa dignité aux Réunionnais, car les créoles ne croient pas au Père Noël" - Thierry Robert précise que le voile, toujours posé sur le programme du candidat, "est une stratégie politique. Que retenez-vous le mieux ? Ce qu'il s'est passé récemment ou ce qu'il s'est passé il y a 20 ans ?" questionne-il.

Seul présent au comité politique du candidat, le député-maire de Saint-Leu assure que "la société civile et les autres soutiens" - Gilbert Annette notamment - vont se rencontrer dans le cadre de la préparation de la campagne, "qui se fait le dernier mois".

Pour rappel, Emmanuel Macron sera en visite à La Réunion, les 17, 18 et 19 mars prochains, là où il présentera son programme pour l'Outre-mer, "toujours en phase de consolidation" selon Thierry Robert.

jm/www.ipreunion.com