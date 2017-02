Celles et ceux voulant tenter leur chance pour être l'un des meilleurs ouvrier de France ont jusqu'au 30 mars prochain prochain pour s'inscrire à l'édition 2018 du concours. Après une pré-sélection régionale, un sujet sera imposé aux candidats en 2018. Avec plus de 230 métiers participants, La Réunion rencontre, pour certaines disciplines, quelques difficultés liées à l'éloignement. Localement, le métier le plus primé est celui de la broderie, à Cilaos.

Celles et ceux voulant tenter leur chance pour être l'un des meilleurs ouvrier de France ont jusqu'au 30 mars prochain prochain pour s'inscrire à l'édition 2018 du concours. Après une pré-sélection régionale, un sujet sera imposé aux candidats en 2018. Avec plus de 230 métiers participants, La Réunion rencontre, pour certaines disciplines, quelques difficultés liées à l'éloignement. Localement, le métier le plus primé est celui de la broderie, à Cilaos.

Avant la remise des médailles à l'Elysée prévue en 2019, les candidats au concours du Meilleur ouvrier de France (MOF), reconnu dans le monde entier et permettant aux lauréats d'acquérir un diplôme de niveau III ( Bac+2), les artisans doivent passer la pré-sélection régionale, attestant du niveau requis pour ce type de concours.

Véritable challenge, qui se prépare sur plus de 2 ans, le concours du Meilleur ouvrier de France évalue des miliers de concurrent dans 230 professions différentes. De l'artisan boulanger au photographe, en passant par le fleuriste, chacun des candidats doit investir le temps qu'il faut pour prétendre au col tricolore.

A La Réunion, certains métiers ont plus de mal à être représentés à Paris, en raison de la distance avec le jury. Comme l'explique Emmanuel Lemagnen, délégué régional au concours,"certains métiers à La Réunion ne peuvent pas concourir à cause des matériaux qu'il faut faire venir.". Le coût et l'acheminement sont un casse-tête récurrent pour l'organisation, qui travaille actuellement à "ce souci d'inégalité".

Pour les métiers éphémères, le même problème se pose. "Pour le maquillage, les candidats doivent aller se préparer en métropole", ce qui coûte de l'argent. "Pourquoi ne pas faire venir un jury ici ?" pour évaluer les candidats localement, questione Emmanuel Lemagnen.

Pour l'heure, encore peu de réunionnais sont inscrits pour relever le défi du meilleur ouvrier de France. A ce jour, le métier le plus récompensé à La Réunion reste la broderie de Cilaos, avec six brodeuses primés du MOF, ainsi que l'unique maîtresse d'art réunionnaise en la matière.

Toutes les informations sur le concours et les inscritions sont à retrouver sur le site www.meilleursouvriersdefrance.org

jm/www.ipreunion.com