Instable et humie. Ce lundi 20 février 2017, Météo France prévoit des averses parfois fortes et orageuses. Côté températures, le minimum est attendu au volcan, avec 14 degrés, alors que le thermomètre atteindra 29 degrés sur le littoral, malgré la pluie. Voici les prévisions détaillées de Météo France.

L'environnement reste humide et instable. Il pleut encore en début de matinée dans l'Est et le Nord, des averses souvent fortes et parfois orageuses puis ça finit par s'arranger au fil de la matinée. On aura encore droit à des averses l'après-midi mais elle seront moins fortes et moins fréquentes, se réservant plutôt les hauteurs.

Dans l'Ouest et le Sud, on ressent moins les effets de ce régime de Nord-Est humide. On attendra surtout l'après-midi pour craindre quelques bonnes averses isolées sur les pentes. Si les nuages élevés se montrent discrets, on pourrait même aller jusqu'à l'orage !

Le vent de Nord-Est file à bonne allure, comme dimanche, de la Grande Chaloupe à Boucan Canot, 50 à 60 km/h en rafales. La houle de Sud-Est commence à s'amortir (2m à 2m50).