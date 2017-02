Voici les titres développés ce mardi :



- Carlos met fin à un début de saison "exceptionnellement calme" et apporte l'eau. Météo France n'avait pas vu ça depuis 50 ans

- Afrique - Famine: 1,4 million d'enfants risquent de mourir dans quatre pays. Ils agonisent en silence et dans l'indifférence

- La SIDR donne sa version à propos du plafond effondré à Montgaillard

- Championnat de France de bloc jeune: les Réunionnais sont prêts à en découdre

- Ça s'est passé un 21 février - 1947 - Première démonstration de l'appareil photo instantané Polaroid

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Un temps mitigé

Voici les titres développés ce mardi :



- Carlos met fin à un début de saison "exceptionnellement calme" et apporte l'eau. Météo France n'avait pas vu ça depuis 50 ans

- Afrique - Famine: 1,4 million d'enfants risquent de mourir dans quatre pays. Ils agonisent en silence et dans l'indifférence

- La SIDR donne sa version à propos du plafond effondré à Montgaillard

- Championnat de France de bloc jeune: les Réunionnais sont prêts à en découdre

- Ça s'est passé un 21 février - 1947 - Première démonstration de l'appareil photo instantané Polaroid

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Un temps mitigé

Carlos met fin à un début de saison "exceptionnellement calme" et apporte l'eau. Météo France n'avait pas vu ça depuis 50 ans

Du 6 au 8 février 2017, une tempête tropicale baptisée Carlos visite La Réunion. Le système survient après un début de saison exceptionnellement calme - une première depuis plus de cinquante ans. Les précipitations ont pu combler une part du déficit pluviométrique accumulé dans les hauts depuis novembre.

La SIDR donne sa version à propos du plafond effondré à Montgaillard - Bernard Fontaine : "je me suis indigné de la version présentée"

Samedi dernier, la presse était conviée à constater les dégâts causés par une fuite de ballon d'eau chaude dans un appartement à Montgaillard, loué par la SIDR. En effet, le plafond s'était effondré et la Confédération nationale du logement, avait déploré le manque d'efficacité du bailleur à régulariser la situation. Ce dernier livre sa version des faits.

Afrique - Famine: 1,4 million d'enfants risquent de mourir dans quatre pays. Ils agonisent en silence et dans l'indifférence

Près de 1,4 million d'enfants risquent de mourir de la famine cette année au Nigéria, en Somalie, au Soudan du sud et au Yémen, selon Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef).

Championnat de France de bloc jeune: les Réunionnais sont prêts à en découdre

Ce week-end du samedi 25 et dimanche 26 février 2017 sera le dernier d'une longue série de stages réalisés sur l'île depuis octobre 2016 pour la constitution d'une sélection de la Réunion avant le départ pour Brest prévu mercredi prochain. "Nos neuf jeunes bloqueurs sont particulièrement motivés et attendent avec impatience le début de la compétition" indique Philippe Gaboriaud, entraineur et coordonateur de l'équipe régionale de La Réunion.

Ça s'est passé un 21 février - 1947 - Première démonstration de l'appareil photo instantané Polaroid

C'est un peu l'ancêtre du numérique. Le premier appareil photographique instantané, dont la première démonstration a été faite le 21 février 1947, a été commercialisé l'année d'après, sous la célèbre marque Polaroid.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Un temps mitigé

Une matinée plutôt ensoleillée est prévu ce mardi 21 février 2017, malgré quelques nuages prévus sur le Nord-Est de l'île. Si l'on en croît les prévisions de Météo France, le cours de journée se gâte légèrement, entraînant grisaille et averses. Côté mercure, la journée reste chaude.