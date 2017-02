Depuis le 2 février, l'enquête de recensement la population 2017 se déroule à La Réunion. À ce jour, la moitié des 85 000 Réunionnais à interroger ont déjà rempli leurs questionnaires. Parmi eux, 37 % ont opté pour le recensement en ligne sur internet. "Répondre au Recensement de la population est un acte civique rapide et confidentiel. Cette année, il concerne 8 % des logements des communes de 10 000 habitants ou plus et tous les logements de Cilaos et Sainte-Rose" indique l'Insee dans un communiqué que nous publions ci-après.

Le recensement, plus pratique sur internet

Avec le recensement en ligne, les habitants enquêtés remplissent très rapidement leurs questionnaires. Ils sont guidés et bénéficient d’une aide en ligne. Ils peuvent aussi recevoir un accusé de réception par courriel. Ils n’ont donc plus besoin de fixer de rendez-vous avec leur agent recenseur pour rendre leurs questionnaires.

Le recensement, c’est utile, c’est sûr, c’est simple

Utile ,car le Recensement de la population est un outil indispensable pour prendre les décisions adaptées aux besoins de la population (ouvertures de classes, crèches, etc.). Il sert également au calcul des dotations financières que votre commune percevra.

Sûr, car l’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.

Simple, avec la distribution de la notice pour répondre au recensement en ligne ou des questionnaires papier par un agent recenseur à votre domicile.

le-recensement-et-moi.fr, une seule adresse internet pour tout savoir

Le site permet de savoir si vous êtes recensé et de tout connaître sur le Recensement de la population. Le formulaire de recensement en ligne est accessible à cet endroit.