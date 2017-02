Une matinée plutôt ensoleillée est prévu ce mardi 21 février 2017, malgré quelques nuages prévus sur le Nord-Est de l'île. Si l'on en croît les prévisions de Météo France, le cours de journée se gâte légèrement, entraînant grisaille et averses. Côté mercure, la journée reste chaude. Ci-après, le bulletin complet.

Aux premières heures de la journée, on retrouve le ciel dégagé installé en cours de nuit. Malgré tout, quelques petites averses peuvent se produire sur le littoral de Saint-Benoit à Sainte-Rose. La matinée est donc bien agréable.



En cours de journée, les pentes et hauteurs du département s'ennuagent et une certaine grisaille est présente. Elle occasionne des averses de saison pouvant se déclencher un peu partout. La masse d'air s'étant asséchée en plus haute altitude, on trouve désormais de belles éclaircies sur les plus hauts sommets de l'île.



Sur le littoral, notamment vers Saint-Pierre, le temps est plus variable avec la présence de belles éclaircies.

Les températures pourront varier entre 17 et 31 degrés.



Le vent de secteur Est est faible à modéré sur les côtes nord et sud. Des brises sont présentes sur l'ouest.



La mer est peu agitée avec une petite houle de sud-est toujours présente sur nos côtes méridionales.