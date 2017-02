Après une rencontre avec le maire de Sainte-Suzanne, Maurice Gironcel, les agents de la commune ont décidé de reprendre le travail ce mardi 21 février 2017. Ils s'estiment "satisfaits d'avoir eu une écoute attentive de la part du maire et de ses services". Le syndicat SNUTER FSU a décidé de lever le préavis de grève.

Après une rencontre avec le maire de Sainte-Suzanne, Maurice Gironcel, les agents de la commune ont décidé de reprendre le travail ce mardi 21 février 2017. Ils s'estiment "satisfaits d'avoir eu une écoute attentive de la part du maire et de ses services". Le syndicat SNUTER FSU a décidé de lever le préavis de grève.

En annonçant leur mouvement prévu ce lundi, les agents du service technique de la mairie de Sainte-Suzanne souhaitaient la révision de plusieurs points, concernant notamment le "manque de vêtements et de matériels de sécurité, la reconnaissance des différentes fonctions et revalorisation des salaires, le manque de respect entre les responsables et les agents, la nécessité d'un véhicule par corps de métier, un 13e mois, l'évolution de carrière des agents, ain que la nécessité d'une rencontre régulière avec les responsables pour évoquer les situations problématiques".

Ce mardi, "la voix des agents du service technique a été entendue et des réponses positives ont été apportées aux revendications du SNUTER", précise le communiqué du syndicat :

- "Des vêtements de travail seront très rapidement livrés, une meilleure concertation avec les différents responsables et les salariés.

- La mise en place de CDI avec une étude au cas par cas selon les qualifications.

- Des groupes de travail pour optimiser les services" a précisé Christian Picard, responsable du SNUTER FSU 974.

Le travail a repris ce matin.

jm/www.ipreunion.com