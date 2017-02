Samedi dernier, la presse était conviée à constater les dégâts causés par une fuite de ballon d'eau chaude dans un appartement à Montgaillard, loué par la SIDR. En effet, le plafond s'était effondré et la Confédération nationale du logement, avait déploré le manque d'efficacité du bailleur à régulariser la situation. Ce dernier livre sa version des faits.

Samedi dernier, la presse était conviée à constater les dégâts causés par une fuite de ballon d'eau chaude dans un appartement à Montgaillard, loué par la SIDR. En effet, le plafond s'était effondré et la Confédération nationale du logement, avait déploré le manque d'efficacité du bailleur à régulariser la situation. Ce dernier livre sa version des faits.

"Les bailleurs réinventent le concept de logement "biodégradable". C'est ce qu'avait lancé Erick Fontaine, administrateur de la Confédération nationale du logement, lors de la visite ce samedi d'un appartement de la résidence Bassar de India dans le quartier dionysien de Montgaillard, loué par la SIDR. En effet, à la suite d'une fuite du ballon d'eau chaude, le plafond du logement s'est effondré.

Le cas s'apparentant aux nombreux appartements en situation d'infiltration dans le parc locatif du bailleur social, la CNL avait alors déploré le manque d'efficacité de ce dernier face à la situation. "Ils ont mis un mois à intervenir, le plafond aurait pu s'effondrer sur les enfants", s'était indigné Erick Fontaine, tandis qu'il avançait des infiltrations venant des chauffe-eaux constatées d'autres logements du groupe d'habitation.

Ce lundi 20 février, au cours d'un point presse, la SIDR, en la personne de son directeur, Bernard Fontaine, a expliqué sa version des faits. Et la réalité, selon le bailleur, serait différente.

Selon les informations du directeur, le locataire aurait prévenu les services de la SIDR du problème de fuite le 8 janvier dernier, en spécifiant qu'il serait hors département, à partir du 11. C'est alors que, restée en attente, sans retour du locataire et dans l'impossibilité d'intervenir en son absence, que le prestataire du bailleur s'est rendu au logement pour effectuer les travaux, le 8 février, soit le jour même de la relance du locataire de Montgaillard.

Se qualifiant du bailleur "le plus social de France", la SIDR se défend de toute inefficacité concernant cette affaire et rappelle que le budget de rénovation du parc ancien a été doublé. De plus, il déplore "la version [de l'histoire] présentée par Erick Fontaine".

Pour rappel, le bailleur social a été condamné a une peine exemplaire pour avoir logé ses locataires dans des appartements jugés insalubres au Tampon en décembre dernier. La CNL fait d'ailleurs cas régulièrement de situations d'indécence dans les logements du bailleur, comme l'immeuble des Lataniers au Butor à Saint-Denis, pour lequel les habitants ont obtenu un arrêt du règlement du loyer et la SIDR, encore une fois condamné.

jm/www.ipreunion.com