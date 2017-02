Du 6 au 8 février 2017, une tempête tropicale baptisée Carlos visite La Réunion. Le système survient après un début de saison exceptionnellement calme - une première depuis plus de cinquante ans. Les précipitations ont pu combler une part du déficit pluviométrique accumulé dans les hauts depuis novembre.

La période de novembre 2016 à janvier 2017 a été début de saison exceptionnellement calme, souligne le bilan de Météo France : une première depuis plus de 50 ans. L'arrivée du système Carlos intervient donc dans un contexte particulier de sécheresse sur l'île. Il se développe de manière spectaculaire entre le 3 et le 4 février , se classant forte tempête tropicale en soirée. Avant de se cisailler en changeant de cap. Il débarque ainsi près du département en tant que tempête tropicale modérée.

Des vents sur les côtes et des paquets pluvieux instables

Les premières bandes pluvieuses touchent La Réunion en s'intensifiant dans la soirée du 7 février. Le vent se renforce dans les hauts. Le lendemain, le météore regagne en vigueur et se reclasse en tant que forte tempête tropicale en entraînant des pluies orageuses dans les hauts allant de la Plaine des Chicots au volcan.

Des pluies abondantes et bénéfiques

Dans un contexte de sécheresse majeure, les plus abondantes apportées par Carlos ont été bienvenues et bénéfiques. Principalement dans les hauts et notamment dans les cirques, sur les plaines et le volcan : les précipitations ont contribué à combler une part du déficit pluviométrique accumulé depuis novembre.

Grand Ilet bien arrosé

C'est dans la nuit du 7 au 8 février que les pluies les plus importantes de Carlos sont enregistrées sur l'île. Et Grand Ilet a été particulièrement arrosé (601 mm) ! Vient ensuite Hell-Bourg (553 mm) et Mare à Vieille Place (535 mm). Au total, sur trois jours, 934 mm ont été enregistrés à Grand Ilet, 926 à Bellecombre et 859 à Hell-Bourg.



Bellecombe sous le vent

Les vents les plus forts ont été observés le 7 et dans la nuit du 7 au 8 février. Les rafales maximales ont été enregistrées dans les hauts : 132 km/h au Gîte de Bellecombe et 129 km/h au Piton Maïdo.

mp/www.ipreunion.com