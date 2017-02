Le passage du cyclone Haruna fait d'énormes dégâts sur la Grande Ile et y laisse un lourd bilan : 18 morts et 22 000 sinistrés sont dénombrés au Sud et au Sud Ouest de Madagascar.

Le passage du cyclone Haruna fait d'énormes dégâts sur la Grande Ile et y laisse un lourd bilan : 18 morts et 22 000 sinistrés sont dénombrés au Sud et au Sud Ouest de Madagascar.

En situation d'extrême urgence, la Croix-Rouge procède à l'expédtion de 35 tonnes de matériel de secours, mais aussi deux lignes de traitement de l'eau supplémentaires qui ont été acheminés.

16 disparus et 81 blessés ont également été recensés, à la suite de ce système.