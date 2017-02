Voici les titres développés ce mercredi :



- Rivière du Mât - Le jeune de 26 ans tué par un squale était un bodyboardeur aguerri

- Des fauteuils électriques tout terrain pour arpenter les sentiers de l'ONF

- La course réunit 1 500 traileurs - Trail des Anglais : top départ ce samedi

- Ça s'est passé un 22 février - 2013 : le cyclone Haruna massacre Madagascar

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Entre soleil et nuages

C'est la première attaque mortelle dans l'est depuis 1989 - Rivière du Mât - Le jeune de 26 ans tué par un squale était un bodyboardeur aguerri

Un homme de 26 ans qui faisait du bodyboard dans une zone interdite à la baignade a été tué mardi matin par un requin à La Réunion, confrontée depuis plusieurs années à une série d'attaques de squales, malgré des mesures de protection.

Des fauteuils électriques tout terrain pour arpenter les sentiers de l'ONF

Accueillir tous types de publics : c'est le défi que se lance l'ONF sur ses sentiers. Dans cette optique, plusieurs sites ont été spécialement aménagés pour répondre aux besoins des personnes porteuses de handicap. Ils pourront ainsi accueillir les "quadrix", des fauteuils électriques tout terrain.

La course réunit 1 500 traileurs - Trail des Anglais : top départ ce samedi

Le 7ème Trail des Anglais prendra le départ ce samedi 26 février 2016, depuis le stade Nelson Mandela du Port. 26 kilomètres et 1 500 mètres de dénivelé positif, rythmeront le parcours jusqu'au stade de la Redoute à Saint-Denis. 1 500 coureurs partiront dès 5h30 pour arriver dans la matinée, en passant par le chemin des Anglais et le Colorado.

Ça s'est passé un 22 février - 2013 : le cyclone Haruna massacre Madagascar

Le passage du cyclone Haruna fait d'énormes dégâts sur la Grande Ile et y laisse un lourd bilan : 18 morts et 22 000 sinistrés sont dénombrés au Sud et au Sud Ouest de Madagascar.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Entre soleil et nuages

Si la journée commence sous un gros soleil, les nuages s'installent sur les pentes du Nord et de l'Ouest, pouvant donner lieu à de la pluie. Les températures restent chaudes, allant jusqu'à 31 degrés. Ci-après, le bulletin complet.