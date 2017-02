"Aujourd'hui nous vivons encore une fois un drame lié aux attaques de requins ! J'entends Monsieur Virapoullé s'égosiller pour dire qu'il faut pécher les requins et dire stop à la réserve marine. Il aura donc fallu attendre qu'un jeune de plus perde la vie sur SA commune pour qu'il réagisse" écrit Louis Payet, dont nous publions l'intégralité du courrier ci-après.

Mais que dit-il ? Si ce n’est la même chose que le Député maire de Saint-Leu Thierry Robert. Sauf que Thierry Robert l’a dit il y a 3 ans. Oui Thierry Robert avait raison, cette réserve marine est mal située ,si proche de La Réunion. Et c’est en 2017 que le maire de Saint-André découvre cette vérité. Et on apprend aussi à l’occasion de ce drame que La Région aussi ne voudrait plus financer la réserve !

Sans vouloir faire de la politique pour ou contre quelqu’un, je constate un fait : Thierry Robert est une personnalité, que certains qualifie de grande gueule, parce qu’il ose dire la vérité ! Et cette vérité dérange le "système" pour reprendre un terme à la mode.

Oui Thierry Robert avait et a toujours raison quand il s’élève contre l'administration qui gère le parc marin et la réserve marine,

Oui, il a raison quand il se dresse contre les monopoles (carburant, ciment)

Oui, il a raison quand il dénonce les coûts des billets d’avion,

Oui, il a raison quand il se bat contre les contraintes du Parc National,

Oui, il a raison quand il dit que le chantier de la NRL est mal ficelé et va ruiner La Réunion.

Oui, il a raison quand il fait face aux "lamontreur de dehors" !

Oui, il a raison quand il déclare qu’il ne se prosterne pas pour avoir un morceau de chemin ou un port !

Et je pourrais citer encore d’autres exemples. Mais malheureusement Thierry Robert a raison trop tôt pour certains de ses collègues qui le suivent quand le drame arrive et que c’est trop tard.

Mais nous simples citoyens réunionnais nous allons le suivre maintenant. Il est temps de changer nos gouvernants et faire confiance à cette nouvelle génération !

Louis Payet