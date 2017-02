La 24ème édition du Challenge Gastronomique Food'Tur organisé par l'Ecole de Gestion et de Commerce de la Réunion (EGC) aura lieu le 10 mai au Centhor à Saint-Paul.

Cette année, l’évènement abordera le thème de l’avant gardisme culinaire. 6 pâtissiers de l’île s’affronteront lors de l’épreuve et devront réaliser un dessert en rapport avec le thème "avant-gardisme dans votre assiette", sous l’oeil avisé d’un jury composé de professionnels du métier. Celui-ci votera pour l’assiette la plus esthétique, originale et savoureuse.

A 19h30 débute une soirée de gala, au cours de laquelle le jury annoncera le gagnant du concours. Le public aura la possibilité de déguster un repas gastronomique et d’assister à différentes activités durant cette deuxième partie de l’événement.

Un événement réalisé par les étudiants en première année de formation à l’EGC, pour lequel ils devront démarcher sponsors, partenaires et assurer la gestion du budget ainsi que la promotion de l’événement.

lr/www.ipreunion.com