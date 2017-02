Si la journée commence sous un gros soleil, les nuages s'installent sur les pentes du Nord et de l'Ouest, pouvant donner lieu à de la pluie. Les températures restent chaudes, allant jusqu'à 31 degrés. Ci-après, le bulletin complet.

La fin de nuit a laissé un ciel bien dégagé qui permet au soleil, dès son apparition, à bien éclairer et chauffer le sol réunionnais.

Mais justement, l'humidité de basse couche encore présente propose des nuages à mi pente. Et tout naturellement, au cours de la matinée, ces cumulus de beau temps se forment ici et là.

Dans l'après-midi, l'évolution classique se dessine plus pressante, les pentes du Nord et de l'Ouest se chargent en nuages assez épais et sombres puis des averses s'y déclenchent. Les plus hauts sommets, ainsi que le littoral Sud et Est connaissent de belles éclaircies.

Les températures maximales seront proches des moyenne saisonnières avec par exemple 31°C sur les côtes Ouest et Est, ou encore 24°C sur la Plaine des Palmistes.

Le vent est faible à modéré de secteur Est.

La petite houle de Sud-Est laisse place à une autre orientée Est-Sud-Est. Elle sera visible sur les côtes Sud, Est et Nord mais la mer est souvent belle à peu agitée.