Voici les titres développés ce jeudi :



- Etat et collectivités s'allient pour lutter contre la radicalisation

- Présidentielle : Emmanuel Macron "accepte l'alliance proposée par François Bayrou"

- Résidences du Crous : des étudiants verbalisés, l'Unef lance une pétition

- Ça s'est passé un 23 février - 1991 - Les États-Unis lancent l'offensive terrestre contre l'Irak

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Une chaleur étouffante prévue ce jeudi

Un partenariat Etat et collectivités formalisé - Etat et collectivités s'allient pour lutter contre la radicalisation

Aider les élus et agents des collectivités territoriales à repérer les personnes en voie de radicalisation. Ce mercredi 22 février 2017, le préfet de La Réunion, le conseil régional, le conseil départemental et l'association des maires du département de La Réunion (AMDR) ont signé une convention de partenariat en matière de prévention de la radicalisation.

Présidentielle : Emmanuel Macron "accepte l'alliance proposée par François Bayrou"

Le centriste François Bayrou ne sera pas candidat à l'élection présidentielle et propose une alliance à Emmanuel Macron (En Marche!), a-t-il annoncé mercredi lors d'une conférence de presse. Emmanuel Macron, a déclaré mercredi à l'AFP qu'il acceptait "l'alliance" proposée par le président du MoDem François Bayrou, y voyant "un tournant de la campagne" mais aussi "de la vie politique".

Des contrôles pour empêcher l'utilisation des appareils électriques interdits sont en cours - Résidences du Crous : des étudiants verbalisés, l'Unef lance une pétition

Cette semaine, les services du Crous (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires)de l'Université de La Réunion ont effectué plusieurs contrôles dans les chambres universitaires qu'il gère. Ces inspections sont faites après que dans l'agglomération de Grenoble, une cité universitaire du Crous ait pris feu. La cause de l'incendie était le branchement de plusieurs appareils électriques interdits, tels que des plaques de cuisson. Les agents du Crous de La Réunion, qui procèdent régulièrement à ce genre de visites, ont constaté un nombre important d'appareils non autorisés dans les chambres universitaire. Ils ont infligé des amendes aux étudiants concernés. En réponse, le syndicat étudiant UNEF a lancé une pétition pour que ces pénalités soient retirées.

Ça s'est passé un 23 février - 1991 - Les États-Unis lancent l'offensive terrestre contre l'Irak

Le 23 février 1991, l'opération terrestre baptisée "Tempête du Désert" est lancée par les États-Unis contre l'Irak. Elle débute dans la nuit. Cette offensive s'inscrit après l'expiration de l'ultimatum posé par l'ONU pour l'Irak. Les américains ressortent grands gagnants de cette guerre, resserrant ainsi leur contrôle sur le pétrole et sur les régimes arabes de la région.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Une chaleur étouffante prévue ce jeudi

Quelques nuages vont entacher la matinée de ce jeudi 23 février 2017, si l'on en croît les prévisions de Météo France. Malgré la grisaille, le soleil reste plombant et les températures varient entre 25 et 33 degrés. Le vent reste faible. Ci-après, le bulletin complet.