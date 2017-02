Après l'annonce de Vanessa Miranville d'autoriser les carriers à déposer un dossier en préfecture, ce jeudi 23 février 2017, la réaction de Thierry Robert, maire de Saint-Leu, ne s'est pas fait attendre. "Je vais demander à l'Etat, de clore définitivement le dossier de la carrière de Bois Blanc", a-t-il annoncé dans un communiqué, que nous publions en intégralité

La Maire de La Possession a annoncé ce matin qu'elle "donne l'autorisation aux carriers de déposer un dossier en Préfecture" pour l'ouverture de la carrière des Lataniers sur sa Commune.

Tout comme le Maire de Saint-André, Mme MIRANVILLE est donc favorable à cette installation sur son territoire. Chacun assume en son âme et conscience les responsabilités qui sont les siennes.

Pour ma part, nous sommes à Saint-Leu depuis des années en lutte contre l'ouverture sur Bois Blanc d'une carrière de roches massives, une position commune de l'ensemble des Maires concernés par ce projet. Opposition maintes fois relayée par la population de Saint-Leu, des Avirons et de l'Etang-Salé et largement exprimée à de multiples reprises.

Avec la carrière autorisée de Dioré, les andains et le protocole d'épierrage, et maintenant celle des Lataniers, la carrière de Bois Blanc, déjà plus nécessaire à la réalisation de la NRL, devient encore plus et totalement injustifiée.

Je vous annonce, dès lors, que je vais demander à l'Etat, de clore définitivement le dossier de la carrière de Bois Blanc.