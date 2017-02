Ce mardi 21 février 2017, un jeune bodyboardeur de 26 ans a été mortellement attaqué par un squale à la Rivière du Mât, à Saint-André. Un drame qui n'a pas manqué de ranimer les débats autour de la pêche intensives des requins. Pour le champion du monde de surf Kelly Slater, il n'y a pas d'autre alternative que des captures quotidiennes.

La crise requin n'en finit plus de cristalliser les tensions et alimenter les débats. Après la mort d'un jeune bodyboarder à Saint-André, près de l'embouchure de la Rivière du Mât, les pro et contre pêche se sont rapidement positionnés. Tandis que la procédure post-attaque a été immédiatement déclenchée par la Préfecture, le champion du monde de surf Kelly Slater a pris parti en commentant une photo d'hommage postée par Jérémy Florès sur Instagram.

Another young passionate brother gone too soon, very sad... Make sure you score some perfect barrels up there with all the legends 🙏🏼#RIP #Krapo #reunionisland #SharkAttack #AttaqueDeRequin Toutes mes condoléances à la famille :( Une publication partagée par Jeremy Flores (@floresjeremy) le 21 Févr. 2017 à 4h48 PST

" Honnêtement, je ne vais pas être très populaire en disant ça, mais la Réunion a besoin de réaliser des sérieuses captures, et cela doit être mis en place quotidiennement. Il y a un déséquilibre évident dans l'océan là-bas. Si le monde entier avait ces taux d'attaques, personne ne continuerait à jouir de l'océan et des millions de personnes mourraient littéralement de cette manière. Le gouvernement français doit trouver une solution dès maintenant. 20 attaques depuis 2011!? " s'insurge le surfeur mondialement connu.

Cette diatribe a délenché de vives réactions sur les réseaux sociaux. Durant plusieurs années, Kelly Slater a pourtant soutenu la cause animale avec l'association Sea Shepherd, par exemple, qui agit pour la défense de la faune maritime.