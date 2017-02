Elle a mis fin à plusieurs mois de suspense. Ce jeudi 23 février 2017, Vanessa Miranville, maire de la Possession, donnait une conférence de presse pour faire part de sa décision concernant la carrière des Lataniers. Elle a déclaré que "La Possession donne l'autorisation aux carriers de déposer un dossier en préfecture" pour l'ouverture de la carrière aux lataniers. C'est ensuite la préfecture qui donnera l'autorisation d'exploitation au bout d'un an et demi d'étude du dossier, a expliqué l'élue.

Invitée sur Réunion 1ère ce jeudi matin, Vanessa Miranville évoquait déjà sa décision, à mots couverts. Parmi les arguments évoqués par l'élue, le fait que le chantier de la NRL "avance", et qu'il faut qu'il se "termine le plus rapidement possible pour l'intérêt général des Possessionnais et des Réunionnais".

Elle explique notamment que la réponse de la Région et de la préfecture, concernant les besoins en roches de la NRL, et l'impossibilité de construir un viaduc, moins gourmand en roches que la digue actuellement prévue, avait pesé dans la balance.

Selon Vanessa Miranville, la réponse de la Région et de la préfecture, concernant l'approvisionnement en roches de la NRL, a été claire: la construction d'un viaduc n'est pas envisagée et les besoins en roches sont donc avérés. Du coup, les Lataniers étant potentiellement la carrière la plus proche, avec une "qualité de roche qu'on sait très bonne, parce qu'elle a déjà été exploitée".

Mieux, son exploitation apparaît comme la meilleure solution "écologiquement parlant" pour en finir avec ce chantier au plus vite, si l'on en croit la position de Vanessa Miranville, qui l'a affirmé "je suis écologiste et je le reste".

L'élue assure notamment que son équipe a travaillé pour veiller à ce que les nuisances liées à l'exploitation de la carrière soient limitées .

Dialogue citoyen et sondage

Un dialogue citoyen avait été ouvert en septembre dernier à la Possession, concernant le projet d'exploitation de la carrière des Lataniers. Trois choix étaient proposés: soit le site restait en l’état, soit le site était réaménagé en carrière, soit le site était tout simplement réaménagé. Mais cette consultation a fait l'objet de nombreuses critiques.

Le premier choix - pas de carrière, pas de réaménagement - impliquait la création de liaisons vers la NRL, financée " par hausse d’impôts. Le second, celui de la carrière, prévoyait un réaménagement par carrière, où les liaisons vers la NRL seraient financées par le Conseil Régional et les bénéfices de la carrière, tout comme l’aménagement du front de mer, prévu pour restaurer le site. Le troisième choix prévoyait tout simplement que le site soit réaménagé. Dans ce cas, les travaux seront financés par hausse d’impôts.

"En s’appuyant simplement sur ces éléments, le choix à faire est plutôt simple pour les habitants de La Possession : carrière ou hausse d’impôts ?", s'indignait l'association Lataniers Nout' Ker d'vi.

Outre les dialogues avec les habitants et associations lors de réunions publiques, un sondage a également été mené par l’Ipsos auprès de 300 ménages de la ville. 75% des Possessionnais s'étaient dit favorables au financement des projets de la commune par la carrière. Ce sondage a également été critiqué par les membres de l'association Lataniers nout ker d'vi, qui se demande si le but n'est pas de "diviser pour mieux régner".

Quelles carrières pour alimenter la NRL ?

Pour rappel, trois carrières pourraient alimenter en roches le chantier de la nouvelle route du littoral, à Bois Blanc, à Dioré/Menciol et aux Lataniers.

Un avis favorable avait été émis par le commissaire enquêteur concernant l'ouverture de la carrière de Bois-Blanc, en novembre dernier, à l'issue d'une enquête publique menée auprès des contribuables à L'Étang-Salé, Saint-Leu et aux Avirons. Au cours d'un reportage, Imaz Press avait d'ailleurs enquêté, incognito, après avoir reçu plusieurs témoignages mettant en doute la neutralité d'un commissaire enquêteur. Thierry Robert estimait, en décembre dernier, qu'il n'avait pas joué toutes ses cartes. Il expliquait même être prêt à déclarer une "guerre juridique" au préfet si ce dernier validait la création de la carrière.

Dans l'est, Jean-Paul Virapoullé a donné son feu vert pour l'ouverture de la carrière Dioré, en septembre 2015. Néanmoins, les roches de Menciol – comme de Dioré, qui posséde les mêmes caractéristiques – ne pourraient produire que des remblais, estimait une lettre ajoutée aux contributions publiques de Bois-Blanc.

