Cette semaine, les services du Crous de La Réunion ont effectué plusieurs contrôles après avoir appris que dans l'agglomération de Grenoble, une cité universitaire du Crous a pris feu. La cause de l'incendie était le branchement de plusieurs appareils électriques interdits, tels que des plaques de cuisson. Les agents du Crous de La Réunion, qui procèdent régulièrement à ce genre de visites, ont constaté un nombre important d'appareils non autorisés dans les chambres universitaire et ont mis des amendes aux étudiants concernés. En réponse, le syndicat étudiant UNEF a lancé une pétition, pour que ces amendes soient retirées.

Les appareils incriminés sont ceux portant des résistances. Plaques de cuisson, ventilateur, marmitte à riz, mico-ondes, ou fers à repasser pourraient déclencher un incendie, à l'instar de celui survenu le 18 février dernier dans une cité universitaire de l'agglomération de Grenoble. Six étudiants ont été hospitalisés tandis que certains ont tout perdu.

C'est pour éviter ce genre de "drame" que le Crous de La Réunion a procédé a des contrôles qui s'étendront dans les prochains jours à toutes les cités universaires de l'île. Depuis lundi, les personnels du Crous ont donc visité plusieurs chambres. C'est après avoir constaté "un nombre important" d'appareils électriques non autorisés dans les résidences que l'instance étudiante a mis des amendes, allant de 20 à 40 euros.

Le syndicat étudiant UNEF, qui qualifie les contrôles de "fouilles" estime "inadmissible" que le Crous fasse les poches aux étudiants en délivrant des amendes à tour de bras". Le syndicat a d'ailleurs lancé une pétition en ligne, pour que les amendes soient retirées. A ce jour, cette dernière compte plus d'une centaine de signatures.

Pour s'expliquer, Aldo Jean-Jacques, chargé de culture et de communication au sein du Crous de La Réunion, rappelle qu'il n'y pas eu, durant ces contrôles, "de violation de l'espace privé" puisqu'il rappelle qu'un étudiant paye une redevance et non un loyer au Crous, pour l'occupation de sa chambre universitaire.

"C'est inscrit dans le règlement intérieur. Nous voulons éviter un drame. On se protège des accidents" et notamment des incendies, précise le responsable. "Beaucoup d'appareils n'étaient pas conformes. Il y a des cuisines à chaque étage, des espaces pour repasser" rappelle-t-il.

Si l'Unef n'a pas spécifié au Crous le lancement de cette pétition, le Conseil de résidence - formé d'étudiants -, devrait se réunir en commission paritaire, et pourrait décider de lever de façon totale ou partielle les amendes mises aux résidents.

jm/www.ipreunion.com - jeudi 23 février 2017, 2h00