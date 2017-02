Le centriste François Bayrou ne sera pas candidat à l'élection présidentielle et propose une alliance à Emmanuel Macron (En Marche!), a-t-il annoncé mercredi lors d'une conférence de presse. Emmanuel Macron, a déclaré mercredi à l'AFP qu'il acceptait "l'alliance" proposée par le président du MoDem François Bayrou, y voyant "un tournant de la campagne" mais aussi "de la vie politique".

"Parce que le risque est immense, parce que les Français sont désorientés et souvent désespérés, j'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance", a déclaré M. Bayrou, en demandant notamment au candidat d'En Marche! de prévoir dans son programme "une loi de moralisation" de la vie publique.

François Bayrou a également déclaré : "je ne pouvais pas faire d'alliance avec Monsieur Fillon car son programme est dangereux pour la France."

#Senat360 #Bayrou2017 : "Je ne pouvais pas faire d'alliance avec Monsieur Fillon car son programme est dangereux pour la France." pic.twitter.com/PLjfLgKptF — Public Sénat (@publicsenat) 22 février 2017

"L'alliance proposée par François Bayrou porte sur les valeurs et les idées" et "s'inscrit pleinement dans la démarche de renouvellement et de rassemblement qui, depuis le début, est la nôtre. C'est pourquoi je l'accepte", a répondu très peu de temps après Emmanuel Macron. L'ancien ministre de l'Économie rencontrera "dès jeudi" le maire de Pau.

L'alliance proposée par @Bayrou porte sur les valeurs, les idées, s'inscrit dans la démarche de rassemblement qui est la nôtre. Je l'accepte — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 22 février 2017

Saluant "la décision" de M. Bayrou de ne pas se lancer dans la course à l’Élysée et de lui proposer cette alliance, M. Macron y a vu "un geste courageux, inédit et un tournant de la campagne présidentielle comme de notre vie politique".

Emmanuel Macron partage d'ailleurs "pleinement son jugement quant à la gravité de la situation actuelle de notre pays et des temps que traversent les Français" et salue "son combat pour le centre en France et contre le parti Front national"

M. Bayrou "fait preuve d'un rare sens des responsabilités et de l'intérêt général", a ajouté M. Macron qui souscrit aux "exigences" du dirigeant centriste en vue de cette alliance.

"Je fais miens les quatre piliers sur lesquels cette alliance repose", a insisté M. Macron en promettant au premier chef "l'intégration au programme" qu'il va présenter "dans les prochains jours d'une loi de moralisation de la vie publique", réclamée par le maire de Pau.

M. Macron s'engage aussi pour "une alternance véritable dans les orientations politiques", "la reconnaissance de la valeur et de la juste rémunération du travail" et "le respect du pluralisme politique et de l'identité de chaque formation".

"Lorsque j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République, c'était pour porter les idées et les valeurs du progrès dans le siècle qui s'ouvre, mais aussi pour rassembler dans leurs différences et leurs complémentarités l'ensemble des forces politiques qui peuvent y concourir, en dépassant les clivages passés", a-t-il ajouté.

A La Réunion, Thierry Robert qui avait annoncé il y a quelques jours son ralliement au candidat d'En Marche !, a posté sur compte Twitter "e félicite et remercie François @bayrou pour son abnégation au-delà de sa personne dans l'intérêt du pays et de la démocratie #EnMarche"

Je félicite et remercie François @bayrou pour son abnégation au-delà de sa personne dans l'intérêt du pays et de la démocratie #EnMarche pic.twitter.com/kKiqqdsW6D — Thierry Robert (@trobert974) 22 février 2017

AFP