Quelques nuages vont entacher la matinée de ce jeudi 23 février 2017, si l'on en croît les prévisions de Météo France. Malgré la grisaille, le soleil reste plombant et les températures varient entre 25 et 33 degrés. Le vent reste faible. Ci-après, le bulletin complet.

Quelques nuages vont entacher la matinée de ce jeudi 23 février 2017, si l'on en croît les prévisions de Météo France. Malgré la grisaille, le soleil reste plombant et les températures varient entre 25 et 33 degrés. Le vent reste faible. Ci-après, le bulletin complet.

Au petit matin, nuages épars et belles embellies composent le temps sur le relief.



Ailleurs, le ciel est plutôt bien dégagé, excepté sur l'extrême Est, au pied Est et Nord du Volcan, ou les entrées d'air maritimes, génèrent nuages et rares averses.



En cours de matinée, avec le soleil qui plombe, des nuages dispersés se développent à mi-pente, et recouvrent le relief. Des averses en profitent pour s'échapper des nuages.



Dans l'après-midi, peu d'évolution est à attendre.



Sur le relief, avec les heures qui passent, les nuages prennent d'avantage d'embonpoint et forment une couche soudée, tandis que sur les contreforts Nord et Sud, les nuages restent toujours épars. Quelques averses tombent.



Sur le littoral, le soleil est bien au rendez-vous. Toutefois, de petits débordements nuageux affectent la région de Trois-Bassins à Saint-Paul. En fin de journée, on n'exclut pas sur cette région, le risque d'une averse un peu plus soutenue que les autres.



En soirée, les nuages se fragmentent, se morcellent, annonciateurs d'une soirée sereine sur l'ensemble de l'île.



Les températures Maximales oscillent entre 30 à 32°C en bordure de mer Est, 31 à 33°C sur la côte Ouest, 25°C sur le Volcan, 26 à 27°C à Cilaos et dans les Cirques, 32°C à Saint-Denis et Saint-Pierre.



Le vent est faible à modéré de secteur Est.



La mer est belle à peu agitée, localement agitée par une petite houle de secteur Est-Sud-Est.