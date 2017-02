Voici les titres développés ce vendredi :



- Ça s'est passé un 24 février 1991 : Le Chaudron s'embrase après la saisie des émetteurs de Télé Freedom

-Des emplois aidés dans le public et le privé pour lutter contre le chômage

- Indice des prix à la consommation des ménages - A La Réunion, les prix augmentent de 0,2% en janvier

- 24e jour d'éruption pour le volcan - Piton de la Fournaise : ça continue !

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le temps se dégrade

Ça s'est passé un 24 février 1991 : Le Chaudron s'embrase après la saisie des émetteurs de Télé Freedom

Le 24 février 1991, le préfet de La Réunion ordonne la saisie des émetteurs de Télé Freedom, chaîne de télévision privée diffusée sans autorisation légale. Cette décision engendre un mouvement social sans précédent : grandes surfaces pillées, voitures brûlées, violentes émeutes. Les yeux sont rivés sur le quartier du Chaudron, où bouillonne cette crise profonde qui traverse un département où les taux de chômage et d'allocataires de minima sociaux sont parmi les plus élevés de France. Ces événements sont la cristallisation d'une départementalisation boiteuse.

Des emplois aidés dans le public et le privé pour lutter contre le chômage

Le service public de l'emploi de La Réunion (SPER) se réunissait, ce jeudi 23 février 2017, à la préfecture. L'occasion, pour cette instance de dialogue, composée des services de l'État, du conseil régional, du conseil départemental, de l'association des maires, de Pôle emploi, de l'association régionale des missions locales et des partenaires sociaux, de dresser le bilan des mesures mises en oeuvre en 2016 et de définir les objectifs pour l'année 2017. Avec un constat: même si l'économie réunionnaise reste l'une des plus dynamiques de France en matière de création d'emploi, les dispositifs d'aides restent indispensables pour tenter de faire baisser le taux de chômage, qui reste le plus élevé de France.

Indice des prix à la consommation des ménages - A La Réunion, les prix augmentent de 0,2% en janvier

En janvier 2017, les prix à la consommation augmentent de 0,2 % à La Réunion. Ce mois-ci l'augmentation des prix des produits pétroliers s'accompagne notamment de l'augmentation des prix de l'habillement dans les produits manufacturés et des légumes frais dans l'alimentaire. Ces hausses sont atténuées par la baisse des frais d'entretien des véhicules personnels, des tarifs de transports aériens et des assurances dans les services.

24e jour d'éruption pour le volcan - Piton de la Fournaise : ça continue !

Elle commence à durer. L'éruption du Piton de la Fournaise commencée le 31 janvier dernier se poursuit ce vendredi 24 février 2017. L'intensité éruptive reste stable et a légèrement baissé depuis la semaine dernière.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le temps se dégrade

Au lendemain d'une très chaude journée, le temps s'apprête à se dégrader sur la côte Est et dans le Nord, avec nuages et averses au programme. Selon les prévisions de Météo France, les éclaircies restent présentes dans le Sud dès l'après-midi. Côté températures, on note 31 degrés sur le littoral et 18 au Volcan. Ci-après, le bulletin complet.