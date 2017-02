En janvier 2017, les prix à la consommation augmentent de 0,2 % à La Réunion. Ce mois-ci l'augmentation des prix des produits pétroliers s'accompagne notamment de l'augmentation des prix de l'habillement dans les produits manufacturés et des légumes frais dans l'alimentaire. Ces hausses sont atténuées par la baisse des frais d'entretien des véhicules personnels, des tarifs de transports aériens et des assurances dans les services.

Sur un an, les prix augmentent de 0,3% à La Réunion et de 1,3 % en France.

Les prix à la consommation augmentent de 0,2 % en janvier à La Réunion. Cette hausse s’explique principalement par le relèvement des tarifs des produits pétroliers (+ 5,2 %), des produits manufacturés (+ 0,6 %) et de l’alimentaire (+ 0,6 %). Elle est atténuée par la baisse des prix dans les services.

En glissement sur un an, les prix augmente de 0,3 % à La Réunion, et plus fortement en France, hors Mayotte (+ 1,3 %).

Les prix de l’énergie progressent de 3,8 % en janvier, tirés par l’augmentation des tarifs des produits pétroliers (+ 5,2%). Les prix des carburants augmentent (+ 6,2 % pour le gazole et + 5,3 % pour le supercarburant), tandis que le tarif de la bouteille de gaz baisse de 2,0 % après trois mois consécutifs de hausse.

Sur un an, les prix des produits pétroliers augmentent de 7,2 % à La Réunion, mais ils progressent davantage en France (+ 19,9 %). Les prix des produits manufacturés augmentent de 0,6 % en janvier.

L’augmentation des prix de l’habillement se poursuit (+ 2,4 %). Les prix des autres produits manufacturés augmentent de 0,4 %, entrainés par la hausse des prix des biens d’équipement audiovisuels (+ 2,5 %) et du retour des prix des jeux et jouets à un niveau d’avant les fêtes de fin d’année (+ 3,9 %).

La hausse est atténuée par une baisse des prix des meubles de 1,5 %. Sur un an, les prix des produits manufacturés baissent de 0,2 % à La Réunion et de 0,7 % en France. Les prix de l’alimentation repartent à la hausse en janvier (+ 0,6 %), tirés par ceux des produits frais (+ 7,4 %). En particulier, les prix des légumes frais augmentent de 12,5 %.

Hors produits frais, les prix sont stables. Sur un an, les prix de l’alimentaire augmentent de 0, 8 % à La Réunion et de 1,3 % en France. Les prix du tabac sont stables en janvier. Les prix des services baissent de 0,5 %. Après des tarifs de haute saison en décembre, les prix du transport aérien de voyageurs reculent de 5,7 %. Hors transport aérien de voyageurs, les prix des services reculent de 0,3 %. Les prix des autres services baissent de 0,7 %.

C'est le cas notamment des frais d’entretien et de réparation de véhicules personnels (- 1,4 %), ainsi que des tarifs d’assurances liés au transport (- 5,1 %). À l’inverse, les prix des services de santé augmente de 0,4 %, en raison de l’augmentation des prix des services paramédicaux (+ 1,1 %).

Sur un an, les prix des services reculent de 0,2 % à La Réunion alors qu’ils augmentent de 0,9 % en France.