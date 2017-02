Au lendemain d'une très chaude journée, le temps s'apprête à se dégrader sur la côte Est et dans le Nord, avec nuages et averses au programme. Selon les prévisions de Météo France, les éclaircies restent présentes dans le Sud dès l'après-midi. Côté températures, on note 31 degrés sur le littoral et 18 au Volcan. Ci-après, le bulletin complet.

Hormis, les traditionnelles entrées maritimes sur l'est, le temps au lever du jour se montre clément. Cela ne va pas durer : en cours de matinée, une dégradation nuageuse accompagnée de quelques averses passagères, arrive par l'est approximativement de Saint-Denis à Saint-Philippe. Le volcan et Salazie sont également concernés par cette dégradation.

L'après-midi, les éclaircies reviennent sur l'Est. L'intérieur de l'île se retrouve sous les nuages. Cette couverture nuageuse déborde sur l'ouest avec là aussi quelques averses à mi-pentes qui pourront finir leurs courses sur le littoral (du Port à Saint Pierre).

Les températures maximales s'échelonnent de 31 degrés sur le littoral à 18 degrés au Volcan.

Le vent est faible en général mais dominant Nord-Est un peu plus soutenu sur le nord et sud-est de l'île.

La mer est peu agitée à agitée, avec une petite houle de secteur Est à Sud-Est.