Près de deux ans après le séisme qui a ravagé le Népal, le pays est encore loin d'être tiré d'affaire. Cependant, les aides persistent afin d'améliorer le quotidien des Népalais, notamment à la Réunion avec l'initiative de quatre étudiantes en collaboration avec le Rotary Club de Saint-Leu.

Les établissements scolaires sont une priorité et c’est donc avec cette optique en tête que quatre étudiantes (Julie Valiamin, Marine Petit, Mélissa Menephon et Manon Fontaine) se sont engagées dans un projet en collaboration avec le Rotary Club de Saint-Leu, afin de récolter des fonds pour équiper une école au Népal. En effet, le 11 mars prochain, un diner de gala sera organisé à Cap Marine, à Grand bois Saint-Pierre avec de nombreuses animations dont un "Mannequin Challenge", dernier phénomène de récoltes de dons sur les réseaux sociaux dans la lignée du Ice Bucket Challenge.

25 avril 2015. 12 mai 2015. Des dates qui resteront à jamais marquées dans les mémoires des Népalais. En effet, deux séismes meurtriers ont causé plus de 8000 victimes, détruisant sur son passage maisons, écoles et une grande partie du patrimoine culturel de Katmandou, la capitale. Immédiatement, de nombreuses organisations humanitaires se sont attelées à créer des aides et des projets afin de reconstruire le pays. Avec cette même vision, cette initiative est faite pour durer comme tous les projets de la fondation Rotary qui misent sur des actions durables afin de changer sur le long terme la vie de milliers de Népalais.

cl/www.ipreunion.com