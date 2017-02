La troisième édition du Raid Etang Saint Paul Ecologie (RESPE) a réuni quelques 600 jeunes des établissement du secondaire de l'antenne Ouest UNSS le mercredi 22 février 2017. Leur terrain de jeu: la cocoteraie et le parcours sportif

De 9h à 15h30 les participants se sont lancés sur un circuit comprenant les activités suivantes: tir à l'arc, bike and run, kayak, course d'orientation, traversée aquatique et trail. Un village de sensibilisation à la santé et à la citoyenneté leur sera proposé durant toute la journée. Des jeunes organisateurs, jeunes reporters et jeunes secouristes faisaient partis de l'encadrement de cette journée. Ce sont des lycéens du lycée Lepervanche de l'option" métiers de la sécurité" qui ont assuré le bon déroulement de la manifestation.

Photos Thierry Peres