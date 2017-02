Voici les titres développés ce samedi :



- Fervent croyant, le jeune garçon était violé par le curé au coeur de la paroisse

- L'auteur de "Pilleur d'Etat" Philippe Pascot à La Réunion

- "Elle" remporte le César du meilleur film

- Ça s'est passé un 25 février - 1899 - Création de la société Renault

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - L'Est sous la pluie, le soleil ailleurs

Fervent croyant, le jeune garçon était violé par le curé au coeur de la paroisse

Ce vendredi 24 février 2017, le prêtre Fabrice Ibrahim a été mis en examen et écroué pour viols et agressions sexuelles aggravés envers un jeune garçon, mineur au moment des faits, et sa mère. Des faits qui se seraient déroulés de manière quasi-hebdomadaire en plein coeur de la paroisse de la Plaine des Palmistes, où le mis en cause officiait. Une mise en détention nécessaire selon le procureur de Saint-Denis, Eric Tuffery, qui prend en compte un risque de réitération. L'homme d'église risque 20 ans de réclusion criminelle.

[AUDIO] Le "chasseur d'élus crapuleux" soutient le CSAPR dans son combat contre le RSI - L'auteur de "Pilleur d'Etat" Philippe Pascot à La Réunion

"Allez presque tous vous faire....." est le titre de son dernier ouvrage. Philippe Pascot, ancien conseiller régional et adjoint de Manuel Valls à la mairie d'Evry a exercé dans le milieu politique durant 25 ans. Aujourd'hui exclusivement écrivain, l'ancien élu part à la chasse de de ses homologues "ripoux", qui "nous demandent à nous de faire des sacrifices alors que eux vivent dans l'opulence." Il est actuellement à La Réunion.

Cinéma - "Elle" de Paul Verhoeven César du meilleur film

Le film du Néerlandais Paul Verhoeven "Elle" a remporté vendredi à Paris le César du meilleur film, doublant la mise avec le César de la meilleure actrice attribuée à Isabelle Huppert.

Ça s'est passé un 25 février - 1899 - Création de la société Renault

Le 25 février 1899, le constructeur automobile monté par les frères Renault voit le jour à Boulogne-Billancourt. L'entreprise jouera un rôle important lors de la Première guerre mondiale, puisqu'elle produira de l'armement et le char Renault FT-17. Renault est nationalisée après la Seconde Guerre mondiale et sera privatisée dans les années 1990. (Photo AFP)

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - L'Est sous la pluie, le soleil ailleurs

Le temps devrait être clément ce samedi, si l'on en croit les prévisions de Météo France pour ce samedi 25 février 2017, sauf la façade Est, qui devrait être arrosée. Le littoral reste sous le soleil. Les températures seront comprises entre 19 et 33 degrés. Ci-après, l'intégralité du bulletin